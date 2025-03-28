Дания выделит около 40 млн евро на инновационный фонд по поддержке Украины в военной сфере — Finance.ua

Дания выделит около 40 млн евро на инновационный фонд по поддержке Украины в военной сфере Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Дания выделит около 40 млн евро на инновационный фонд по поддержке Украины в военной сфере

Правительство Дании решило выделить 300 миллионов датских крон (около 40 млн евро) на инновационный фонд, который поддержит растущую потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Дании.

«Правительство решило выделить 300 млн крон в инновационный пул, который будет поддерживать растущую потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя», — говорится в сообщении.

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Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в четверг провел консультации с Комитетом по внешней политике, который поддержал выделение 300 млн датских крон в инновационный фонд для поддержки Украины.

Сообщается, что инновационный фонд будет сосредоточен, в частности, на технологических сферах, связанных с электронной войной и беспилотниками, где технологии быстро развиваются и где новые технологические решения оказывают значительное влияние на поле боя.

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«Нет сомнений, что Украина нуждается в противостоянии массированному давлению, которое ощущает на фронте со стороны российских войск. Разработка новых технологических решений на поле боя — это один из способов, с помощью которого украинцы могут уравновесить российское преимущество, и средства инновационного пула помогут это сделать. Важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине, чтобы она могла продолжать борьбу за свободу», — сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

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