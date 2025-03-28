Дания выделит около 40 млн евро на инновационный фонд по поддержке Украины в военной сфере — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дания выделит около 40 млн евро на инновационный фонд по поддержке Украины в военной сфере

Казна и Политика
29
Дания выделит около 40 млн евро на инновационный фонд по поддержке Украины в военной сфере
Дания выделит около 40 млн евро на инновационный фонд по поддержке Украины в военной сфере
Правительство Дании решило выделить 300 миллионов датских крон (около 40 млн евро) на инновационный фонд, который поддержит растущую потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Дании.
«Правительство решило выделить 300 млн крон в инновационный пул, который будет поддерживать растущую потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя», — говорится в сообщении.
Читайте также
Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в четверг провел консультации с Комитетом по внешней политике, который поддержал выделение 300 млн датских крон в инновационный фонд для поддержки Украины.
Сообщается, что инновационный фонд будет сосредоточен, в частности, на технологических сферах, связанных с электронной войной и беспилотниками, где технологии быстро развиваются и где новые технологические решения оказывают значительное влияние на поле боя.
Читайте также
«Нет сомнений, что Украина нуждается в противостоянии массированному давлению, которое ощущает на фронте со стороны российских войск. Разработка новых технологических решений на поле боя — это один из способов, с помощью которого украинцы могут уравновесить российское преимущество, и средства инновационного пула помогут это сделать. Важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине, чтобы она могла продолжать борьбу за свободу», — сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems