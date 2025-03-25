Дания выделит 130 млн евро для инвестиций в украинский ОПК — Finance.ua

Дания выделит 130 млн евро для инвестиций в украинский ОПК Сегодня 15:31 — Казна и Политика

Дания выделит 130 млн евро для инвестиций в украинский ОПК

Дания гарантирует компенсацию датским компаниям, готовым инвестировать в украинский ОПК.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Правительство Дании через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO) планирует гарантировать отечественным предприятиям до 70% инвестиций в украинский ОПК.

Общая сумма программы составляет 130 миллионов евро.

«EIFO хорошо знакома датскому бизнесу, ведь благодаря этому инструменту уже активно поддерживают как бизнес своей страны, так и украинский», — отметила Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, компаниям предлагают:

Гарантии экспортных кредитов — снижение рисков экспорта в Украину путем покрытия возможных дефолтов по платежам;

Прямое кредитование — предоставление займов украинским покупателям датских товаров и услуг;

Инвестиционный капитал — содействие расширению деятельности датских компаний в Украине.

Економічна Правда По материалам:

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