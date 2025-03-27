Швеция планирует увеличить военные расходы на 30 миллиардов долларов США — Finance.ua

Швеция планирует увеличить военные расходы на 30 миллиардов долларов США Сегодня 11:15 — Мир

Швеция планирует увеличить военные расходы на 30 миллиардов долларов США

Швеция обнародовала планы потратить дополнительно 300 миллиардов крон (30 миллиардов долларов) на свои вооруженные силы в течение следующих лет, чтобы укрепить обороноспособность страны.

Об этом сообщает Вloomberg.

«Инвестиции, финансируемые за счет кредитов», о которых премьер-министр Ульф Кристерссон объявил 26 марта в Стокгольме, увеличат расходы на оборону самой большой страны Северной Европы до 3,5% ее экономического объема до 2030 года по сравнению с предыдущим целевым показателем в 2,6%.

Читайте также Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности

Это происходит на фоне того, что европейские страны во главе с Германией наращивают расходы на оборону, чтобы противостоять росту риска конфронтации с россией, поскольку президент США Дональд Трамп заявлял о намерении отозвать гарантии безопасности континента.

«Решение основано на оценке того, что на практике мы имеем совершенно новую ситуацию в политике безопасности после вторжения россии в Украину, но также и с очень большой неопределенностью в трансатлантических отношениях, и что эта неопределенность останется большой в течение длительного времени», — пояснил Кристерссон.

Читайте также Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону

Правящая коалиция и ее партнеры, шведские демократы, согласны, что этот шаг «необходим» и что нынешняя цель «недостаточна», добавил он.

Трамп неоднократно обвинял европейских членов НАТО в том, что они пользуются США, не выделяя достаточных средств на оборону.

Ожидается, что лидеры стран блока установят 3% валового внутреннего продукта как новую цель расходов, когда встретятся на саммите НАТО в Гааге в конце июня. По словам высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружения и оборудования примерно на 30% в течение следующих нескольких лет.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.