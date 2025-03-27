Швеция планирует увеличить военные расходы на 30 миллиардов долларов США — Finance.ua
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Швеция планирует увеличить военные расходы на 30 миллиардов долларов США

Мир
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Швеция планирует увеличить военные расходы на 30 миллиардов долларов США
Швеция планирует увеличить военные расходы на 30 миллиардов долларов США
Швеция обнародовала планы потратить дополнительно 300 миллиардов крон (30 миллиардов долларов) на свои вооруженные силы в течение следующих лет, чтобы укрепить обороноспособность страны.
Об этом сообщает Вloomberg.
«Инвестиции, финансируемые за счет кредитов», о которых премьер-министр Ульф Кристерссон объявил 26 марта в Стокгольме, увеличат расходы на оборону самой большой страны Северной Европы до 3,5% ее экономического объема до 2030 года по сравнению с предыдущим целевым показателем в 2,6%.
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Это происходит на фоне того, что европейские страны во главе с Германией наращивают расходы на оборону, чтобы противостоять росту риска конфронтации с россией, поскольку президент США Дональд Трамп заявлял о намерении отозвать гарантии безопасности континента.
«Решение основано на оценке того, что на практике мы имеем совершенно новую ситуацию в политике безопасности после вторжения россии в Украину, но также и с очень большой неопределенностью в трансатлантических отношениях, и что эта неопределенность останется большой в течение длительного времени», — пояснил Кристерссон.
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Правящая коалиция и ее партнеры, шведские демократы, согласны, что этот шаг «необходим» и что нынешняя цель «недостаточна», добавил он.
Трамп неоднократно обвинял европейских членов НАТО в том, что они пользуются США, не выделяя достаточных средств на оборону.
Ожидается, что лидеры стран блока установят 3% валового внутреннего продукта как новую цель расходов, когда встретятся на саммите НАТО в Гааге в конце июня. По словам высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружения и оборудования примерно на 30% в течение следующих нескольких лет.
По материалам:
Діло
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