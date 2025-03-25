Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону

5
Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону
Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону
В понедельник, 24 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа вступила в эпоху перевооружения и готова значительно увеличить финансирование обороны. Она представила план ReArm Europe, который предусматривает мобилизацию более 800 миллиардов евро для укрепления безопасности и поддержки Украины.
Фон дер Ляен подчеркнула, что угрозы для Европы реальны, и страны ЕС должны действовать решительно и быстро.
Читайте также
Основные мероприятия плана включают в себя:
  • расширение государственного финансирования обороны — предложено активировать специальную норму бюджета ЕС, что позволит странам увеличить оборонные расходы без нарушения финансовых правил. Это может создать дополнительный ресурс в 650 млрд евро за четыре года;
  • запуск нового оборонного фонда — предоставление странам-членам ЕС кредитов на 150 млрд евро для совместных закупок военной техники, в том числе систем ПВО, артиллерии, дронов, киберзащиты и военной мобильности;
  • использование бюджета ЕС — направление дополнительных средств на оборонные проекты через европейские фонды и инвестиционные программы;
  • мобилизация частного капитала — привлечение инвестиций через Европейский инвестиционный банк и другие финансовые механизмы.
Читайте также
Фон дер Ляен подчеркнула, что этот пакет позволит не только укрепить оборону ЕС, но и усилить поддержку Украины.
Добавим, 17 февраля, после встречи в Париже, Генеральный секретарь Марк Рютте сообщил, что страны ЕС выразили готовность реализовать гарантии безопасности Украины. Однако, добавил глава НАТО, следует обсудить все подробности.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems