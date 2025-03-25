Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону — Finance.ua

Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону
В понедельник, 24 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа вступила в эпоху перевооружения и готова значительно увеличить финансирование обороны. Она представила план ReArm Europe, который предусматривает мобилизацию более 800 миллиардов евро для укрепления безопасности и поддержки Украины.
Фон дер Ляен подчеркнула, что угрозы для Европы реальны, и страны ЕС должны действовать решительно и быстро.
Основные мероприятия плана включают в себя:
- расширение государственного финансирования обороны — предложено активировать специальную норму бюджета ЕС, что позволит странам увеличить оборонные расходы без нарушения финансовых правил. Это может создать дополнительный ресурс в 650 млрд евро за четыре года;
- запуск нового оборонного фонда — предоставление странам-членам ЕС кредитов на 150 млрд евро для совместных закупок военной техники, в том числе систем ПВО, артиллерии, дронов, киберзащиты и военной мобильности;
- использование бюджета ЕС — направление дополнительных средств на оборонные проекты через европейские фонды и инвестиционные программы;
- мобилизация частного капитала — привлечение инвестиций через Европейский инвестиционный банк и другие финансовые механизмы.
Фон дер Ляен подчеркнула, что этот пакет позволит не только укрепить оборону ЕС, но и усилить поддержку Украины.
Добавим, 17 февраля, после встречи в Париже, Генеральный секретарь Марк Рютте сообщил, что страны ЕС выразили готовность реализовать гарантии безопасности Украины. Однако, добавил глава НАТО, следует обсудить все подробности.
Поделиться новостью