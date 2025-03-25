Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону — Finance.ua

Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону Сегодня 17:20

Лидеры ЕС согласовали привлечение $800 млрд на оборону

В понедельник, 24 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что Европа вступила в эпоху перевооружения и готова значительно увеличить финансирование обороны. Она представила план ReArm Europe, который предусматривает мобилизацию более 800 миллиардов евро для укрепления безопасности и поддержки Украины.

Фон дер Ляен подчеркнула, что угрозы для Европы реальны, и страны ЕС должны действовать решительно и быстро.

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Основные мероприятия плана включают в себя:

расширение государственного финансирования обороны — предложено активировать специальную норму бюджета ЕС, что позволит странам увеличить оборонные расходы без нарушения финансовых правил. Это может создать дополнительный ресурс в 650 млрд евро за четыре года;

запуск нового оборонного фонда — предоставление странам-членам ЕС кредитов на 150 млрд евро для совместных закупок военной техники, в том числе систем ПВО, артиллерии, дронов, киберзащиты и военной мобильности;

использование бюджета ЕС — направление дополнительных средств на оборонные проекты через европейские фонды и инвестиционные программы;

мобилизация частного капитала — привлечение инвестиций через Европейский инвестиционный банк и другие финансовые механизмы.

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Фон дер Ляен подчеркнула, что этот пакет позволит не только укрепить оборону ЕС, но и усилить поддержку Украины.

Добавим, 17 февраля, после встречи в Париже, Генеральный секретарь Марк Рютте сообщил, что страны ЕС выразили готовность реализовать гарантии безопасности Украины. Однако, добавил глава НАТО, следует обсудить все подробности.

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