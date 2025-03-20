Канада стремится заключить крупные оборонные соглашения с Европой из-за угроз Трампа — Finance.ua

Канада стремится заключить крупные оборонные соглашения с Европой из-за угроз Трампа Сегодня 19:15 — Мир

В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа о «51-м штате» Канада предложила заключить крупные оборонные соглашения с Европой.

Об этом пишет Bloomberg.

Накануне посол Канады в Риме Элисса Голберг отправила письмо министрам финансов, иностранных дел, обороны и предпринимательства Италии, в котором говорится об усилении сотрудничества между странами. Также в нем содержался запрос на поддержку Италии в обеспечении того, чтобы законодательные тексты позволяли третьим сторонам сотрудничать с оборонным планом ЕС ReArm.

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«Канада стремится к более тесному сотрудничеству в оборонной промышленности с Италией и Европейским Союзом в срочном порядке», — говорится в письме.

Тогда же новый премьер-министр Канады Марк Карни посетил Францию ​​и Великобританию для переговоров с союзниками в рамках своей первой заграничной поездки.

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Отмечается, что оборонное партнерство между Канадой и ЕС может быть заключено быстро, что даст стране право совместных закупок с европейскими странами в рамках плана ReArm.

Кроме этого, в письме были изложены планы «приобрести ряд ключевых сил и средств с помощью крупных краткосрочных закупок», в том числе до десятка подлодок, дополнительных истребителей и боевых танков.

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