Чехия увеличит расходы на оборону до 3% ВВП до 2030 года — Finance.ua

Чехия увеличит расходы на оборону до 3% ВВП до 2030 года Сегодня 19:15 — Мир

Чехия увеличит расходы на оборону до 3% ВВП до 2030 года

Чешское правительство приняло решение о постепенном увеличении оборонных расходов до 3% валового внутреннего продукта (ВВП) страны до 2030 года.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Отмечается, что ежегодно страна будет увеличивать расходы по обороне на 0,2% валового ВВП до 2030 года. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, до 2026 году оборонный бюджет должен достичь 2,2% ВВП, а до 2030 года — 3%.

Решение правительства было принято после саммита западных лидеров в Лондоне, в ходе которого был поднят вопрос усиления оборонных расходов стран, в том числе на фоне российской войны в Украине.

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Петр Фиала подчеркнул, что увеличение оборонных расходов является критически важным для безопасности страны, отметив, что Чехия должна быть готова защищать себя.

«Международная ситуация очень сложная, мы переживаем изменения в международном порядке, неподалеку от нас идет война, агрессивные режимы не скрывают своих амбиций, и мы должны уметь защищаться и мы должны ответить на эту ситуацию, положив на стол деньги и оружие», — сказал он.

В свою очередь министр обороны страны Яна Чернохова рассказала, что расходы будут направлены на модернизацию армии, в том числе на новые танки Leopard 2A8 и противовоздушную оборону.

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В то же время оппозиция выступила с критикой, утверждая, что у правительства нет четкой стратегии по использованию дополнительных средств.

Напомним, 2 марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров по безопасности и вопросам войны против Украины.

В нем приняли участие: президент Владимир Зеленский, а также руководители Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генсек НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

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