В ЕС обсуждают три пути для поиска сотен миллиардов евро на оборону — Bloomberg Сегодня 19:15 — Мир

В ЕС обсуждают три пути для поиска сотен миллиардов евро на оборону — Bloomberg

В рамках крупнейшей инициативы безопасности в Европейском Союзе со времен холодной войны, блок стремится найти сотни миллиардов евро дополнительного финансирования на оборону.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Новая архитектура безопасности начнет формироваться на чрезвычайной встрече европейских лидеров 6 марта.

Читайте также В Германии хотят создать фонд на 200 миллиардов евро для поддержки обороны и помощи Украине

После этого 19 марта еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и главный дипломат ЕС Кая Каллас должны обнародовать новую оборонно-промышленную стратегию блока.

До того времени будут продолжаться дискуссии об увеличении ресурсов блока на оборону.

По словам собеседников, план поиска средств на оборону от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен состоит из трех инициатив.

Первая инициатива призвана разрешить государствам-членам ЕС увеличить расходы путем ослабления фискальных правил. По словам некоторых чиновников, это может помочь мобилизовать не менее 160 миллиардов евро.

Вторая инициатива заключается в обеспечении расходов на оборону на уровне ЕС посредством нового общего инструмента. Эти деньги в основном будут использованы для инвестирования в общие проекты в таких областях, как противовоздушная оборона, дальнобойные возможности, ракеты, беспилотники и военный искусственный интеллект.

Некоторые чиновники ЕС и государств-членов призывают к возможности совместного заимствования, но эта идея всегда вызывает споры внутри блока.

Третья инициатива заключается в ослаблении инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. В настоящее время ему разрешено инвестировать только в товары двойного назначения. Изменение в этой политике приведет к дополнительному финансированию и от частных банков.

По словам собеседников, помимо этих трех инициатив, фон дер Ляен также выдвинула идею возможного перераспределения неизрасходованных средств ЕС, включая деньги, собранные на восстановление стран блока после пандемии COVID-19.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.