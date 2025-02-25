В Германии хотят создать фонд на 200 миллиардов евро для поддержки обороны и помощи Украине — Finance.ua

В Германии хотят создать фонд на 200 миллиардов евро для поддержки обороны и помощи Украине Сегодня 21:04 — Казна и Политика

В Германии хотят создать фонд на 200 миллиардов евро для поддержки обороны и помощи Украине

В Германии обсуждают способы обойти ограничения на государственные заимствования, чтобы высвободить ресурсы для создания фонда для усиления обороны и помощи Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц начал переговоры с социал-демократами, чтобы как можно быстрее утвердить специальные расходы на оборону в размере 200 миллиардов евро.

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Источники отметили, что политики рассматривают возможность «протолкнуть голосование» за новый пакет, который будет вдвое больше того, что был утвержден три года назад.

Мерц обещал увеличить инвестиции в немецкую армию для противодействия российской агрессии, но его планы столкнулись с проблемой после того, как маргинальные партии получили блокирующее меньшинство в следующем парламенте, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что имея менее двух третей мест, у основных партий нет голосов, чтобы ослабить конституционные ограничения на государственные заимствования. Но они могли бы обойти это, протолкнув голосование до первого заседания нового законодательного органа 24 марта.

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Победитель выборов в Германии находится под давлением необходимости быстро перейти к обороне, а остальные страны ЕС пытаются отреагировать на решимость Дональда Трампа добиться быстрого урегулирования войны в Украине.

Одной из обсуждаемых в Германии идей, по словам источников, является создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине.

Другие варианты — расширить имеющийся фонд в размере 100 миллиардов евро или адаптировать так называемый долговой тормоз таким образом, чтобы он позволял больше тратить на оборону.

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Любой из этих вариантов потребовал бы две трети законодателей, и это будет труднее обеспечить после того, как начнет работу парламент следующего созыва.

Мерц заявил, что нижняя палата уходящего в отставку немецкого парламента «все еще способна принимать решения в любое время».

Мерц и лидер СДПГ Ларс Клингбайль планируют провести телефонный разговор, чтобы обсудить поддержку Украины и оборонные расходы, говорят источники. Предварительные переговоры по созданию коалиции должны начаться 6 марта после регионального голосования в Гамбурге в воскресенье.

Олаф Шольц, канцлер, который покидает должность, также поднял вопрос о возможности созыва парламента на экстренную сессию, сообщив журналистам, что подобный шаг был сделан в 1998 году, когда Германии пришлось принимать решения о войне в бывшей Югославии.

«Это редкость, когда парламент снова собирается, но это не впервые», — сказал Шольц.

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