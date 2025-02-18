Германия объявила новый пакет помощи Украине с ракетами, САУ и беспилотниками — Finance.ua

Германия объявила новый пакет помощи Украине с ракетами, САУ и беспилотниками Сегодня 12:17

Германия объявила новый пакет помощи Украине с ракетами, САУ и беспилотниками

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает ракеты к системам ПВО IRIS-T, самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, ударные и разведывательные беспилотники, а также боеприпасы.

Об этом сообщается в обновленном перечне военной помощи на сайте немецкого правительства.

В перечне выделенной помощи:

56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

боеприпасы для БМП Marder;

41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;

ракеты IRIS-T SLM;

4 самоходных артиллерийских установки Zuzana 2;

50 тысяч снарядов калибра 155-мм;

2 тысячи снарядов калибра 122-мм;

300 дронов типа HF-1;

51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;

245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

29 разведывательных дронов SONGBIRD;

14 разведывательных дронов HORNET;

2 танка для разминирования WISENT 1;

16 минных плугов;

8 автомобилей для охраны границы;

645 лазерных дальномеров;

74 тысячи 44-мм патронов;

100 пулеметов MG5;

2915 штурмовых винтовок HK 416;

900 штурмовых винтовок MK 556;

64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;

20 винтовок CR 308;

73 штурмовых винтовок AK-47;

более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.

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Правительство Германии сообщило, что в начале полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Берлин передал Украине материалы со складов Бундесвера ориентировочной восстановительной стоимостью около 5,2 млрд евро. Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии.

hromadske По материалам:

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