Сколько украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО: по модели Западной Германии — Finance.ua
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Сколько украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО: по модели Западной Германии

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Сколько украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО: по модели Западной Германии
Сколько украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО: по модели Западной Германии
По состоянию на ноябрь около 70% украинцев положительно относились к идее поэтапного вступления Украины в НАТО, как в свое время это произошло для разделенной Германии.
Об этом говорят результаты опроса по заказу Центра «Новая Европа».
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70,3% респондентов сказали, что поддерживают идею постепенного вступления Украины в НАТО, чтобы Альянс пригласил Украину к вступлению в международно признанных граница, но гарантии ст. 5 сперва не распространялись на оккупированные россией территории.
Эту идею называют моделью Западной Германии: ФРГ стала членом НАТО в 1955 году, но восточные земли, находившиеся за «железным занавесом», присоединились почти на 40 лет позже, после воссоединения страны.
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Центр «Новая Европа» отмечает, что существенным отличием от исторического примера Германии в идее постепенного вступления для Украины является то, чтобы приглашение сразу распространялось на всю территорию страны в международно признанных границах.
Неофициально сообщали, что подобную идею обсуждают на Западе уже длительное время в дискуссиях о возможных форматах завершения текущей фазы войны и о мерах по предотвращению возобновления российской агрессии.
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Опрос проводился компанией Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа» в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.
Выборка исследования составляет 1000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.
По материалам:
Економічна Правда
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