Сколько украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО: по модели Западной Германии — Finance.ua

Сколько украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО: по модели Западной Германии Сегодня 21:00

Сколько украинцев поддерживают поэтапное вступление в НАТО: по модели Западной Германии

По состоянию на ноябрь около 70% украинцев положительно относились к идее поэтапного вступления Украины в НАТО, как в свое время это произошло для разделенной Германии.

Об этом говорят результаты опроса по заказу Центра «Новая Европа».

Читайте также НАТО создаст флот дронов для защиты кабелей в Балтийском и Средиземном морях

70,3% респондентов сказали, что поддерживают идею постепенного вступления Украины в НАТО, чтобы Альянс пригласил Украину к вступлению в международно признанных граница, но гарантии ст. 5 сперва не распространялись на оккупированные россией территории.

Эту идею называют моделью Западной Германии: ФРГ стала членом НАТО в 1955 году, но восточные земли, находившиеся за «железным занавесом», присоединились почти на 40 лет позже, после воссоединения страны.

Читайте также Кипр заявил о намерении присоединиться к НАТО

Центр «Новая Европа» отмечает, что существенным отличием от исторического примера Германии в идее постепенного вступления для Украины является то, чтобы приглашение сразу распространялось на всю территорию страны в международно признанных границах.

Неофициально сообщали, что подобную идею обсуждают на Западе уже длительное время в дискуссиях о возможных форматах завершения текущей фазы войны и о мерах по предотвращению возобновления российской агрессии.

Читайте также ОП опровергли информацию о том, что 7 государств НАТО выступают против вступления Украины в Альянс

Опрос проводился компанией Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа» в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.