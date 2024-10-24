ОП опровергли информацию о том, что 7 государств НАТО выступают против вступления Украины в Альянс — Finance.ua

ОП опровергли информацию о том, что 7 государств НАТО выступают против вступления Украины в Альянс Сегодня 16:30 — Казна и Политика

ОП опровергли информацию о том, что 7 государств НАТО выступают против вступления Украины в Альянс

В Офисе президента опровергли информацию о том, что 7 стран-членов НАТО якобы против того, чтобы Украина присоединилась к Альянсу.

Об этом заявил спикер ОП Сергей Никифоров, передает «Укринформ».

«Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет произвести ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведется активная работа по адвокации», — заявил он.

Никифоров также добавил, что приглашение в НАТО — первый пункт Плана победы Украины и «надежный путь к справедливому и длительному миру».

Напомним, ранее издание Politico, ссылаясь на собственные источники, писало , что наиболее активно против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия.

Кроме них, противниками этого являются Венгрия, Словакия, Словения, Бельгия, Испания. Последние три, как отмечалось, «поддерживают эту идею (вступления Украины в НАТО. — Ред.) абстрактно, но как только она приблизится к материализации, они начнут выступать против нее более публично».

hromadske По материалам:

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