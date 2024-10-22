Приглашение в НАТО: страны, которые выражают наибольшую поддержку Украине, и те, которые до сих пор колеблются — Finance.ua

Приглашение в НАТО: страны, которые выражают наибольшую поддержку Украине, и те, которые до сих пор колеблются Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Приглашение в НАТО: страны, которые выражают наибольшую поддержку Украине, и те, которые до сих пор колеблются

Большинство стран Североатлантического альянса демонстрируют консенсус в вопросе приглашения Украины в НАТО . Впрочем, у нескольких стран позиция до сих пор сдержанная.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский

«Мы видим сегодня уверенность у Франции, поддержку Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы и полагаем, что будут поддерживать итальянцы. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом сегодня ситуация в основном зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений относительно НАТО и это оказывает влияние еще на, например, Венгрию и Словакию», объяснил глава государства.

После выборов в США, Украина надеется на более положительную реакцию Вашингтона. И как заметил Зеленский — не только из-за смены президента, а просто потому, что изменится фокус.

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«Внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборы, и я считаю, что в любом случае какие-либо резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков», — отметил глава Украины.

Что касается Германии, то, по словам Зеленского, здесь придется много работать.

«Что касается Германии — посмотрим. На мой взгляд, нам всем придется много работать с немецкой стороной. Но все же Соединенные Штаты будут оказывать на это влияние», — добавил президент.

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц отверг ключевые пункты плана победы Владимира Зеленского из-за опасений последующей эскалации войны. Он заявил, что ничто не изменит его решения отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus. Также канцлер Германии намерен блокировать скорейшее приглашение Украины в НАТО. Он сослался на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, когда альянс так и не склонился в пользу приглашения (против этого выступали США и Германия).

Зеленский в интервью Financial Times заявлял, что западные чиновники, которые предлагают Украине стать членом НАТО в обмен на оккупированной территории, никогда не говорили об этом открыто, ведь они боятся это делать.

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