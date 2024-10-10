НАТО увеличивает расходы на оборону — Bloomberg Сегодня 10:45 — Мир

НАТО увеличивает расходы на оборону — Bloomberg

Страны НАТО, расположенные на востоке Европы, увеличили свои расходы на оборону до невиданного уровня после вторжения рф в Украину. Только в этом году они достигли 70 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg

«Сейчас заказы на самолеты, вертолеты, танки и ракетные системы растут. В дальнейшем нужно набрать персонал с соответствующими навыками», — пишет издание.

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Указывается, что «после того как в течение 20 лет почти ничего не делалось» в этой области, «Европа совершает скачок от машин первого или второго поколения сразу до четвертого или пятого поколения, от компьютера с 386 процессорами до самых современных многоядерных сетевых решений».

Bloomberg напоминает, что за год до полномасштабного вторжения рф в Украину, среди крупнейших экономик континента, только Британия достигла установленного Альянсом целевого показателя в 2% от валового внутреннего продукта.

Среди стран, которые больше всех инвестируют в безопасность — Польша. Она вкладывает в оборону более 4% своего ВВП. Заказы Варшавы включают десятки истребителей, более 1300 танков из Кореи и США и 100 ударных вертолетов AH-64E Apache от Boeing Co., сумма — 10 млрд долларов, это крупнейшая закупка страны за всю ее историю. Также в августе правительство страны подписало соглашение на 1,2 млрд долларов с Raytheon Technologies Corp. о производстве компонентов батарей ПВО Patriot.

«Мы будем одной из сильнейших армий в этой части Европы, но и в НАТО», — заявил начальник полевой артиллерии сухопутных войск Польши Гжегож Потшуски.

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Кроме того, Польша обязалась к 2035 году увеличить количество профессиональных солдат более чем вдвое, доведя их количество до 250 000 человек.

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