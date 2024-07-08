В Украине уже внедрили 324 стандарта НАТО — Минобороны Сегодня 14:30

В Украине уже внедрили 324 стандарта НАТО — Минобороны

По состоянию на начало июля 2024 года Министерство обороны, Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны Украины внедрили 324 стандарта НАТО. В первом полугодии 2024 года было принято 23 новых стандарта.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Внедрение стандартов НАТО предусмотрено Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. В рамках пакета Целей партнерства Украина-НАТО нашей стране к 2025 году предложено внедрить 218 стандартов Альянса. По состоянию на июль 2024 года Украина приняла уже 190. Мы выполняем свое домашнее задание по взаимосовместимости с НАТО. Параллельно работаем над реализацией общих среднесрочных и долгосрочных проектов», — отметил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины.

Кроме того, по собственной инициативе Украина внедрила еще 134 стандарта.

Внедренные стандарты НАТО касаются эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками, применения коммуникационных и информационных систем, качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения.

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В настоящее время в НАТО действует 1150 стандартов, постоянно пересматриваемых и обновляемых.

«Украина также начинает внедрение стандартов НАТО, предусмотренных Перечнем начальных требований взаимосовместимости с НАТО для Украины, подписанным Генсеком НАТО», — добавил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Стандарты НАТО обеспечивают унификацию и взаимосовместимость Вооруженных сил, регламентируя различные сферы деятельности сектора безопасности и обороны.

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