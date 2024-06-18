НАТО инвестирует 1 млрд евро в искусственный интеллект и космические технологии — Finance.ua

НАТО инвестирует 1 млрд евро в искусственный интеллект и космические технологии
Консорциум союзников по НАТО подтвердил первый транш для компаний, получивших финансирование в рамках инновационного фонда группы в 1 млрд евро (1,1 млрд долларов США).
Об этом пишет Reuters.
Что об этом известно? Альянс рассказал о фонде еще летом 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного российского вторжения в Украину, пообещав инвестировать в технологии, усиливающие ее защиту. Фонд поддерживается 24 из 32 стран-членов НАТО, включая Финляндию и Швецию, которые присоединились к альянсу в начале этого года.
Во вторник, 18 июня, Инновационный фонд НАТО (NIF) подтвердил, что напрямую инвестировал в четыре европейские технологические компании, которые помогут в решении вызовов в сфере обороны, безопасности и устойчивости.
Кто получил деньги от НАТО
Организация выделила финансирование Fractile AI, лондонскому производителю компьютерных микросхем, который стремится сделать большие языковые модели, подобные тем, которые обеспечивают работу ChatGPT, а также немецкой компании ARX Robotics, которая разрабатывает беспилотные роботы с различными функциями, начиная от подъема тяжелого груза до наблюдения.
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Другими двумя стартапами были британский производитель iCOMAT, который производит легкие материалы для транспортных средств, и Space Forge, валлийская компания, использующая условия космоса, такие как микрогравитация и вакуум, для создания полупроводников на орбите.
«Предоставление доступа к стратегическим технологиям имеет ключевое значение для обеспечения безопасного и преуспевающего будущего для одного миллиарда граждан альянса», — сказал Андреа Траверсоне, управляющий партнер фонда.
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