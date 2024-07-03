Члены НАТО договорились о финансовой поддержке Украины на €40 млрд накануне саммита альянса — Reuters Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Члены НАТО договорились о финансовой поддержке Украины на €40 млрд накануне саммита альянса — Reuters

Союзники по НАТО договорились выделить военную помощь Украине в размере €40 млрд в следующем году.

Об этом сообщил Reuters европейский дипломат за неделю до запланированной встречи лидеров альянса в Вашингтоне.

Обязательства поддержки для Украины станут ключевой частью более широкого пакета для Киева, который должен подчеркнуть поддержку НАТО в долгосрочной перспективе и проложить путь к возможному членству страны в военном альянсе из 32 стран.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к государствам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, составив в общей сложности около €40 млрд в год.

Лидеры НАТО подпишут это обязательство на следующей неделе в Вашингтоне.

По словам дипломата, хотя государства-члены не поддержали первоначальную просьбу Столтенберга о таком многолетнем обязательстве, пакт включает положение о переоценке вкладов союзников на предстоящих саммитах НАТО.

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Источник отметил, что союзники также решили подготовить два отчета в течение следующего года, чтобы установить, какая страна поставляет какие грузы в Украину, чтобы удовлетворить требования большей прозрачности в альянсе.

В соглашении говорится, что государства-члены будут «пытаться выполнить это обязательство с помощью пропорциональных взносов».

Финансовое обязательство является частью более широкого пакета мер по Украине, который лидеры НАТО согласуют на саммите в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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В июне союзники решили, что НАТО примет более активное участие в координации поставок оружия в Украину, взяв на себя управление от Соединенных Штатов в попытке защитить этот процесс, поскольку скептически настроенный по отношению к НАТО Дональд Трамп баллотируется на второй срок как президент США.

В преддверии вашингтонского саммита союзники по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, следует ли усиливать формулировку НАТО относительно будущего членства Украины в альянсе и как это сделать. Официальная линия НАТО состоит в том, что Украина присоединится однажды, но пока страна находится в состоянии войны. «Будущее Украины — в НАТО», — заявили ее лидеры на саммите в Вильнюсе в прошлом году.

По словам дипломатов, некоторые союзники хотят усилить эту формулировку, предлагая на саммите объявить, что путь Украины к членству является «необратимым».

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