С начала года Украина уже ввела более 50 стандартов НАТО — Минобороны Сегодня 11:45 — Казна и Политика

С начала года Украина уже ввела более 50 стандартов НАТО — Минобороны

В I квартале 2024 года Украина внедрила 54 военных стандарта. Около десятка из них — это стандарты НАТО.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

«Речь идет, в частности, о военных стандартах по эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управлении войсками, применении коммуникационных и информационных систем, а также стандартов качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения и других», — пояснил Гаврилюк.

Заместитель министра обороны отметил, что из 54 военных стандартов, принятых с начала 2024 года, 8 — стандарты, предусмотренные Целями партнерство Украина — НАТО.

В частности, по проведению тактических сухопутных операций; химической, биологической, радиологической и ядерной защиты; транспортного обеспечения перевозок; медицинское обеспечение; применению коммуникационных и информационных систем и др.

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Гаврилюк также сообщил, что в текущем году Министерство обороны разработало и приняло два национальных стандарта системы управления жизненным циклом ОВТ.

«Внедрение стандартов НАТО предусмотрено планом приоритетных действий правительства в 2024 году. Напомним, что в рамках пакета Целей партнерства Украины с НАТО нашей стране было предложено ввести до 2025 года 219 стандартов Альянса. Всего на январь 2024 года в Североатлантическом альянсе действовало 1135 стандартов. Из рекомендованных 219 стандартов НАТО Украина уже ввела 190 (еще 128 стандартов мы ввели в инициативном порядке). До конца 2024 года планируем принять еще около 40 стандартов Альянса в составляющих сектора безопасности и обороны», — уточнил Гаврилюк.

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