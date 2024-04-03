НАТО предлагает фонд в поддержку Украины в размере $100 млрд — Bloomberg Сегодня 12:18 — Казна и Политика

НАТО предлагает фонд в поддержку Украины в размере $100 млрд — Bloomberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 миллиардов долларов, чтобы привлечь Североатлантический союз к предоставлению оружия Киеву.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По словам собеседника агентства, члены НАТО все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения вкладов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

Источники предполагают, что предложение, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.

Как часть пакета, НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн. — Ред.), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.

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С верховным главнокомандующим НАТО генералом Крисом Каволи во главе такой шаг может оградить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.

Издание отмечает, что если союзники поддержат предложение Столтенберга, это будет означать изменение парадигмы Альянса, ранее дистанцировавшегося от действий, которые могли быть восприняты как втягивание в более широкую войну с россией, на более активную помощь Украине.

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