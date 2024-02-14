НАТО планирует увеличить оборонное производство: как это поможет Украине — Finance.ua

НАТО планирует увеличить оборонное производство: как это поможет Украине Сегодня 10:32 — Казна и Политика

НАТО планирует увеличить оборонное производство: как это поможет Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличить оборонное производство Североатлантического союза и обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Заместитель Столтенберга Мирча Джоане объяснил, что речь идет об оживлении оборонной промышленности.

«Через два года после начала агрессивной войны россии против Украины абсолютно необходимо как для Украины, так и для евроатлантической безопасности увеличить наше оборонное производство и обновить нашу оборонную промышленность», — отметил чиновник.

По словам заместителя генсека, с июля 2023 года Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) согласовало контракты примерно на 10 миллиардов долларов, в том числе на ракеты Patriot и 155-миллиметровые снаряды.

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«У союзников единый набор сил. Поэтому нам необходимо обеспечить взаимодополняющий подход к вопросам оборонно-промышленного комплекса, который уважает компетенции НАТО, например, в сфере установления стандартов и не создает барьеров между союзниками», — сказал Джоане.

Напомним, расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 60% расходов общего фонда госбюджета Украины.

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УНІАН По материалам:

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