НАТО планирует увеличить оборонное производство: как это поможет Украине — Finance.ua

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НАТО планирует увеличить оборонное производство: как это поможет Украине

Казна и Политика
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НАТО планирует увеличить оборонное производство: как это поможет Украине
НАТО планирует увеличить оборонное производство: как это поможет Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличить оборонное производство Североатлантического союза и обеспечить долгосрочную поддержку Украины.
Об этом сообщается на сайте НАТО.
Заместитель Столтенберга Мирча Джоане объяснил, что речь идет об оживлении оборонной промышленности.
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«Через два года после начала агрессивной войны россии против Украины абсолютно необходимо как для Украины, так и для евроатлантической безопасности увеличить наше оборонное производство и обновить нашу оборонную промышленность», — отметил чиновник.
По словам заместителя генсека, с июля 2023 года Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) согласовало контракты примерно на 10 миллиардов долларов, в том числе на ракеты Patriot и 155-миллиметровые снаряды.
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«У союзников единый набор сил. Поэтому нам необходимо обеспечить взаимодополняющий подход к вопросам оборонно-промышленного комплекса, который уважает компетенции НАТО, например, в сфере установления стандартов и не создает барьеров между союзниками», — сказал Джоане.
Напомним, расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 60% расходов общего фонда госбюджета Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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