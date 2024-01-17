Как изменились оборонные расходы стран НАТО с начала войны в Украине (инфографика) — Finance.ua

Как изменились оборонные расходы стран НАТО с начала войны в Украине (инфографика) Сегодня 11:03

Как изменились оборонные расходы стран НАТО с начала войны в Украине (инфографика)

На фоне аннексии Крыма и начала войны на Донбассе страны-члены НАТО договорились пытаться наращивать оборонные расходы до 2% ВВП. На прошлогоднем саммите, который состоялся уже в разгар полномасштабной войны в Украине, члены Альянса обязались, что 2% на оборону — это не потолок расходов, а минимально необходимый уровень. В 2023 году его достигли всего одиннадцать стран.

«Слово-дело» предлагает посмотреть, как с 2014 года изменились военные расходы членов Североатлантического альянса.

В 2014 году страны НАТО потратили на оборону 943,2 млрд долларов. В 2015 году единственный раз за этот период уровень военных расходов снизился — на 5% до 895,7 млрд долларов.

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В 2016 году члены Североатлантического союза потратили на оборону 911,7 млрд долларов (+1,8%), в 2017 году — 918 млрд (+0,7%), в 2018 году — 972,4 млрд (+5,9%), в 2019 году — 1 трлн 52,6 млрд долларов (+8,2%), в 2020 году — 1 трлн 96,6 млрд (+4,2%), в 2021 году — 1 трлн 153,6 млрд (+5,2%), в 2022 году — 1 трлн 172,8 млрд (+1,7%), в 2023 году — 1 трлн 264,1 млрд (+7,8%).

В прошлом году только одиннадцать стран-членов НАТО смогли потратить на оборону 2% или больше ВВП. Рекорд установила Польша: ее расходы на оборону составили 3,9% ВВП или 29,1 млрд долларов.

Военные расходы США в 2023 году составили 860 млрд долларов или 3,49% от ВВП. Греция потратила на оборону 3,01% ВВП или 7,1 млрд долларов.

Эстония потратила на оборону 2,73% от ВВП (1,2 млрд долларов), Литва — 2,54% от ВВП (2 млрд долларов), Финляндия — 2,45% ВВП (7,3 млрд долларов), Румыния — 2,44% от ВВП (8,5 млрд долларов), Венгрия — 2,43% от ВВП (5 млрд долларов), Латвия — 2,27% от ВВП (1 млрд долларов), Британия — 2,07% от ВВП (65,8 млрд долларов), Словакия — 2,03% от ВВП (2,6 млрд долларов).

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По сравнению с 2014 годом больше всего расходы на оборону нарастили страны восточного фланга НАТО. Так, расходы Литвы выросли на 365%, Венгрии — на 316,2%, Латвии — на 249,7%, Румынии — на 215,2%, Польши — на 188%, Словакии — на 162,3%, Чехии — на 154,8%.

Расходы США на оборону за девять лет выросли на 31,5%. Германия в прошлом году потратила на 47,4% больше денег на оборону — 68,1 млрд долларов по сравнению с 39,8 млрд в 2014 году. Однако ее расходы не дотягивают до цели НАТО в 2% ВВП.

Почти не изменились расходы Великобритании на оборону — 65,8 млрд против 59,5 млрд в 2014 году. Также минимально расходы повысили Франция, Норвегия и Турция.

Слово і Діло По материалам:

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