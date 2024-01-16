Зеленский в Давосе встретился с генсеком НАТО — Finance.ua

Зеленский в Давосе встретился с генсеком НАТО Сегодня 11:44

Зеленский в Давосе встретился с генсеком НАТО, www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своего визита на Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на поле боя. Президент проинформировал о произошедших в последнее время массированных российских обстрелах украинских городов и громад. Глава государства отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Зеленский уточнил, что в разговоре с генсеком Альянса речь шла о:

ситуации на поле боя в Украине,

оборонных нуждах государства,

дальнейшем усилении системы ПВО,

подготовке следующего саммита НАТО в Вашингтоне,

работе с партнерами по двусторонним договорам безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

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Стороны также обсудили другие оборонные нужды Украины.

Была отмечена важность подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и отметил важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили подготовку следующего саммита Североатлантического союза в Вашингтоне. Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает принятия решений, которые приблизят ее членство к НАТО.

Отметим, 15 января Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию, где в тот же день в Давосе открылся Всемирный экономический форум. Анонсировалось, что президент примет участие в форуме и проведет ряд двусторонних встреч.

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