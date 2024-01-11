На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро

Казна и Политика
15
На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро
На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро
В ходе заседания Совета «Украина-НАТО» 10 января союзники пообещали дальнейшую помощь Киеву и напомнили о планах укрепить противовоздушную оборону страны в 2024 году — от совместной закупки зенитных ракет для систем Patriot до систем Skynex от Германии и зенитных ракет от Великобритании.
Об этом говорится в сообщении НАТО по итогам Совета, пишет «Европейская правда».
В ходе заседания члены Альянса «решительно осудили» эскалацию российских воздушных ударов по Украине, а также использование рф баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана, говорится в пресс-релизе.
Читайте также
«Члены Альянса четко заявили, что они продолжат оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, а многие члены Альянса очертили планы предоставления дополнительных возможностей на миллиарды евро в 2024 году», — сообщили в НАТО.
В заседании Совета Украина-НАТО, состоявшемся на уровне послов, принимали участие представители Швеции, командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.
Читайте также
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что после заседания Совета Украина-НАТО союзники быстро объявят о новых обязательствах по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.