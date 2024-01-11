На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро — Finance.ua

На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро
В ходе заседания Совета «Украина-НАТО» 10 января союзники пообещали дальнейшую помощь Киеву и напомнили о планах укрепить противовоздушную оборону страны в 2024 году — от совместной закупки зенитных ракет для систем Patriot до систем Skynex от Германии и зенитных ракет от Великобритании.
Об этом говорится в сообщении НАТО по итогам Совета, пишет «Европейская правда».
В ходе заседания члены Альянса «решительно осудили» эскалацию российских воздушных ударов по Украине, а также использование рф баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана, говорится в пресс-релизе.
«Члены Альянса четко заявили, что они продолжат оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, а многие члены Альянса очертили планы предоставления дополнительных возможностей на миллиарды евро в 2024 году», — сообщили в НАТО.
В заседании Совета Украина-НАТО, состоявшемся на уровне послов, принимали участие представители Швеции, командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что после заседания Совета Украина-НАТО союзники быстро объявят о новых обязательствах по укреплению украинской противовоздушной обороны.
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