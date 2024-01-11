На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро — Finance.ua

На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро Сегодня 10:14 — Казна и Политика

На Совете Украина-НАТО Киеву пообещали в этом году оружия на миллиарды евро

В ходе заседания Совета «Украина-НАТО» 10 января союзники пообещали дальнейшую помощь Киеву и напомнили о планах укрепить противовоздушную оборону страны в 2024 году — от совместной закупки зенитных ракет для систем Patriot до систем Skynex от Германии и зенитных ракет от Великобритании.

Об этом говорится в сообщении НАТО по итогам Совета, пишет « Европейская правда ».

В ходе заседания члены Альянса «решительно осудили» эскалацию российских воздушных ударов по Украине, а также использование рф баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана, говорится в пресс-релизе.

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«Члены Альянса четко заявили, что они продолжат оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, а многие члены Альянса очертили планы предоставления дополнительных возможностей на миллиарды евро в 2024 году», — сообщили в НАТО.

В заседании Совета Украина-НАТО, состоявшемся на уровне послов, принимали участие представители Швеции, командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее выразил надежду, что после заседания Совета Украина-НАТО союзники быстро объявят о новых обязательствах по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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