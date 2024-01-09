Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине — Finance.ua

Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине

Швеция внесет в трастовый фонд НАТО около 5 миллионов долларов, направленных на военную помощь Украине.

Об этом сообщило посольство Швеции в Украине в соцсети Х.

«Правительство Швеции внесет 50 миллионов шведских крон (около 5 млн долларов США) в фонд помощи НАТО Украине. Эта помощь будет направлена ​​на закупку военной техники, медикаментов, горючего, разминирование и обучение личного состава», — проинформировали в диппредставительстве.

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Как сообщалось, Украина и Швеция обсуждают совместную работу в сфере инноваций, а также вероятную передачу ВСУ самолетов Gripen.

Япония решила внести 37 млн ​​долларов США в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Напомним, правительство Швеции решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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