Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине — Finance.ua
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Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине

Казна и Политика
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Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине
Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине
Швеция внесет в трастовый фонд НАТО около 5 миллионов долларов, направленных на военную помощь Украине.
Об этом сообщило посольство Швеции в Украине в соцсети Х.
«Правительство Швеции внесет 50 миллионов шведских крон (около 5 млн долларов США) в фонд помощи НАТО Украине. Эта помощь будет направлена ​​на закупку военной техники, медикаментов, горючего, разминирование и обучение личного состава», — проинформировали в диппредставительстве.
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Как сообщалось, Украина и Швеция обсуждают совместную работу в сфере инноваций, а также вероятную передачу ВСУ самолетов Gripen.
Япония решила внести 37 млн ​​долларов США в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.
Напомним, правительство Швеции решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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