Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине — Finance.ua

Швеция внесет около $5 миллионов в трастовый фонд НАТО для помощи Украине
Швеция внесет в трастовый фонд НАТО около 5 миллионов долларов, направленных на военную помощь Украине.
Об этом сообщило посольство Швеции в Украине в соцсети Х.
«Правительство Швеции внесет 50 миллионов шведских крон (около 5 млн долларов США) в фонд помощи НАТО Украине. Эта помощь будет направлена на закупку военной техники, медикаментов, горючего, разминирование и обучение личного состава», — проинформировали в диппредставительстве.
Как сообщалось, Украина и Швеция обсуждают совместную работу в сфере инноваций, а также вероятную передачу ВСУ самолетов Gripen.
Япония решила внести 37 млн долларов США в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.
Напомним, правительство Швеции решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью