Швеция и Дания анонсировали новую военную помощь для Украины: БМП на 240 млн евро — Finance.ua
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Швеция и Дания анонсировали новую военную помощь для Украины: БМП на 240 млн евро

Казна и Политика
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Швеция и Дания анонсировали новую военную помощь для Украины: БМП на 240 млн евро
Швеция и Дания анонсировали новую военную помощь для Украины: БМП на 240 млн евро
Дания и Швеция вместе анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 млн евро, в который войдут боевые машины пехоты.
Как сообщает DR, об этом на совместной пресс-конференции объявили министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его шведский коллега Пол Йонсон.
В пакет объемом 1,8 млрд датских крон — более 240 млн евро — войдут около 20 БМП шведского производства, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90.
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В пакет также входят запчасти, боеприпасы и средства на техническое обслуживание машин.
На минувшей неделе в правительстве Дании рассказали о планах на еще один пакет помощи для Украины, в который войдут боеприпасы, танки и беспилотники.
Швеция в прошлом объявила пакет невоенной помощи для Украины на 120 млн евро, которые, среди прочего, пойдут на поддержку населения страны зимой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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