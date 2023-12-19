Швеция и Дания анонсировали новую военную помощь для Украины: БМП на 240 млн евро — Finance.ua

Швеция и Дания анонсировали новую военную помощь для Украины: БМП на 240 млн евро Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Швеция и Дания анонсировали новую военную помощь для Украины: БМП на 240 млн евро

Дания и Швеция вместе анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 млн евро, в который войдут боевые машины пехоты.

Как сообщает DR, об этом на совместной пресс-конференции объявили министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его шведский коллега Пол Йонсон.

В пакет объемом 1,8 млрд датских крон — более 240 млн евро — войдут около 20 БМП шведского производства, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90.

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В пакет также входят запчасти, боеприпасы и средства на техническое обслуживание машин.

На минувшей неделе в правительстве Дании рассказали о планах на еще один пакет помощи для Украины, в который войдут боеприпасы, танки и беспилотники.

Швеция в прошлом объявила пакет невоенной помощи для Украины на 120 млн евро, которые, среди прочего, пойдут на поддержку населения страны зимой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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