Зеленский назвал страны, которые предоставят Украине новые пакеты помощи — Finance.ua
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Зеленский назвал страны, которые предоставят Украине новые пакеты помощи

Казна и Политика
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Зеленский назвал страны, которые предоставят Украине новые пакеты помощи
Зеленский назвал страны, которые предоставят Украине новые пакеты помощи, Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заверил, что пакетов поддержки Украины будет больше, и назвал страны, которые их предоставят.
Об этом он сказал в своем видеообращении, которое записал во Львове, по возвращении в Украину после ряда зарубежных визитов.
«Я вернулся в Украину с решением по Евросоюзу и другими вещами, которые усилят ПВО. Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший Саммит с северными странами. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Сильные решения. Дания — пакет на миллиард долларов для защиты неба, артиллерия, многое еще. Норвегия — новый пакет, более 400 миллионов долларов, в частности ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долгосрочной финансовой поддержки, очень важно. Швеция — тоже новый пакет. Есть сильное заявление Саммита Украина — Северная Европа. Еще один политический снаряд, который приближает нашу победу», — сказал Зеленский.
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Также он проинформировал о визите в Аргентину.
«Визит в Аргентину — фактически перезапускаем отношения со всем регионом Латинской Америки. Спасибо, что услышал четкие слова поддержки», — отметил президент.
Кроме того, Зеленский рассказал о своем визите в Соединенные Штаты. В частности, о посещении базы в Висбадене в Германии, где находится командование войск США в Европе и Африке.
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«Мощно там наши ребята военные работают. Конечно, были встречи с партнерами, которые усилят нас. И визит в Вашингтон. Президент Байден, его команда, министр Остин, генерал Браун, конгресс, обе палаты, обе партии, спикер Джонсон. Я слышал слова уважения к нашему народу, к нашей борьбе. Важные советы, важные договоренности», — сказал Зеленский.
Он поблагодарил партнеров за поддержку.
«Ожидаю, что конгресс в ближайшее время примет необходимое решение. Мы должны победить, чтобы ни произошло, мы работаем, сражаемся и увеличиваем силу нашей прекрасной Украины», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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