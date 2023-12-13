Зеленский заявил, что ждет Украину без помощи от Запада — Finance.ua

Зеленский заявил, что ждет Украину без помощи от Запада Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Зеленский заявил, что ждет Украину без помощи от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в случае прекращения поступления Западной военной помощи, Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

В частности, президента спросили, может ли Украина победить в войне без конкретной военной помощи от Европейского Союза и США.

«Как вы знаете, в течение первых дней полномасштабной войны — с 24 февраля мы действительно были сами по себе. И это было сложно и очень трудно. Трагический период для нас и нашего народа. И вы видели, как это для нас было. Нас почти оккупировали. Но мы никуда не убежали. Мы не уехали и мы приняли это сражение», — сказал Зеленский.

Читайте также Без помощи США уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами — глава бюджетного комитета Рады

«Когда вы спрашиваете, возможно ли это делать без помощи? Это возможно делать так, как это было. То есть я имею в виду, что это сложно, вы теряете много людей. И если вы не хотите терять жизнь ваших людей, детей… Вам безусловно нужен настоящий мощный щит обороны. Начиная с самолетов и заканчивая артиллерией. Не имеет значения. Я говорю о том, что нам это нужно», — добавил президент.

«Если мир, Европа объединяются вокруг Украины — это важно для нас. Безусловно, нельзя победить без помощи, но и проиграть тоже нельзя, потому что это единственное, что у вас есть — ваше государство», — сказал Зеленский.

Справка Finance.ua:

президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов;

ранее законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Байден резко отреагировал на провал голосования Сената о помощи Украине. Он возложил ответственность за это на республиканцев;



администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поддержать ряд требований республиканцев относительно пересечения границ, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.