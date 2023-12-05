Если не будет средств на помощь Украине, поставки оружия прекратятся, — советник Байдена Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Если не будет средств на помощь Украине, поставки оружия прекратятся, — советник Байдена

В Соединенных Штатах Америки исчерпываются средства для помощи Украине, и если Конгресс не одобрит финансирование, поставки оружия Киеву могут прекратиться.

Такое заявление сделал на брифинге советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

«Без действий Конгресса в Администрации президента до конца года закончатся ресурсы для предоставления большего количества оружия и оборудования для Украины и для предоставления вооружения из американских военных запасов без ущерба нашей собственной военной готовности. Ресурсы, которые Конгресс предоставил для Украины и других потребностей в сфере национальной безопасности, остановили российское продвижение в Украине, помогли Украине добиться существенных военных побед, включая отвоевание более 50% территории, которую россия оккупировала», — отметил он.

По его словам, сейчас все зависит от Конгресса. Конгресс должен решить, продолжать ли поддержку Украины в ее борьбе за свободу, или «Конгресс будет игнорировать уроки, которые мы извлекли из истории, и позволит путину получить превосходство».

Он напомнил, что в США заканчиваются деньги и «почти закончилось время». Салливан призвал Конгресс одобрить запрос Байдена на финансирование, который усугубит нацбезопасность США и позволит помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

«Если не будет финансирования для предоставления оружия Украине, мы просто не сможем продолжать передавать оружие», — добавил он.

Читайте также США передают Украине новый пакет военной помощи на $100 млн

Напомним, директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила в Конгресс срочное письмо о необходимости утвердить финансирование помощи Украине. До конца 2023 года ресурсы для поддержки Киева полностью иссякнут.

Отметим, что президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование в размере более 100 млрд долларов еще в октябре 2023 года. Примечательно, что самая большая часть финансирования, 61,4 миллиарда долларов, была предусмотрена именно для Украины. Также были предусмотрены деньги для Израиля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.