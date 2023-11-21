США передают Украине новый пакет военной помощи на $100 млн — Finance.ua

США передают Украине новый пакет военной помощи на $100 млн Сегодня 10:14

США передают Украине новый пакет военной помощи на $100 млн

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киеве объявил о пакете помощи Украине на 100 миллионов долларов, где будут артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.

Об этом на брифинге в Киеве сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам главы Минобороны США, новый пакет стоимостью 100 миллионов долларов предоставляется по программе Presidential Drawdown Authority, предусматривающей выделение вооружений из запасов американской армии.

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В пакет помощи вошли одна реактивная система залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ней, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Также Украина получит более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для обезвреживания препятствий, зимнее снаряжение и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Это обеспечит дополнительные артиллерийские боеприпасы, дополнительные перехватчики для противовоздушной обороны, а также ряд противотанковых вооружений», — уточнил Остин.

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Он подчеркнул, что военная поддержка Украины со стороны США «продолжается» и «другие союзники и партнеры также берут на себя ответственность» для ее обеспечения.

Пентагон официально не объявлял детального содержания пакета военной помощи.

В последний раз Соединенные Штаты объявляли об отправке в Украину очередного пакета военной помощи в начале ноября. Тогда речь шла об отправке вооружения на сумму 125 миллионов долларов и заказе на дополнительные 300 миллионов долларов.

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Администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на предоставление военной помощи по американским запасам.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи в размере 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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