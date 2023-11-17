США готовы предоставить Украине до $500 миллионов на укрепление энергосистемы — Finance.ua

США готовы предоставить Украине до $500 миллионов на укрепление энергосистемы
Соединенные Штаты продолжат усиливать устойчивость энергетической системы Украины, которая находится под угрозой российских ударов, и планируют выделить еще около $500 миллионов.
Об этом сообщил во время пресс-брифинга помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт.
«Соединенные Штаты уже предоставили Украине более 520 миллионов долларов помощи на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе еще $500 миллионов», — сказал представитель американской администрации.
Он уточнил, что эти средства направлены главным образом на удовлетворение срочных потребностей, в том числе поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной россиянами.
«Владимир Путин пытался превратить зимние холода в оружие и использовать зиму как инструмент, чтобы сломить волю украинского народа. Я уверен, что он потерпит неудачу», — подчеркнул представитель Госдепартамента.
В то же время, по его словам, США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, полностью интегрированной с Европой — более устойчивой и гораздо более экологичной.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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