Военная и финансовая помощь от Запада: что известно о перспективах на 2024 год — Finance.ua

Военная и финансовая помощь от Запада: что известно о перспективах на 2024 год Сегодня 21:06

Военная и финансовая помощь от Запада: что известно о перспективах на 2024 год

Украина в следующем году рассчитывает получить от США, Евросоюза и МВФ более 40 миллиардов долларов финансовой помощи, чтобы покрыть дефицит бюджета. Кроме того, для успеха ВСУ на фронте ключевой остается западная военная помощь.

Хотя союзники обещали поддерживать Украину «столько, сколько нужно», за месяц до нового года ситуация с предоставлением помощи остается неопределенной: есть цифры на бумаге, но преимущественно они не утверждены. «Слово и дело» разобралось в перспективах военной и финансовой помощи Украине на 2024 год.

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Главным донором Украины остаются США, и именно там ситуация наиболее неопределенная. Еще в октябре президент Джо Баден предложил Конгрессу одобрить в одном пакете финансирование на Израиль, Украину и некоторые другие нужды. На Украину там было предусмотрено более 61 млрд долларов, в том числе 11,8 млрд прямой бюджетной поддержки.

Однако новый спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон выступил за то, чтобы рассматривать предоставление помощи Украине и Израилю в отдельности. В результате законопроект еще не был рассмотрен, а два временных бюджета США приняли без финансирования для Украины и Израиля.

По информации СМИ, лидер большинства в Сенате Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена 4 декабря. Удастся это или нет, пока под вопросом.

Европейский Союз хочет в течение четырех лет выделить Украине 20 млрд евро — по 5 млрд евро в год. Но пока что план под угрозой из-за сопротивления отдельных стран.

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В ЕС также хотят сделать более прогнозируемой финансовую помощь для Украины и одобрить ее сразу на четыре года в объеме 50 млрд евро — 12,5 млрд евро в год. Против этого плана выступают Венгрия и Словакия, в частности Виктор Орбан предложил разделить сумму надвое. Поэтому решение еще не принято.

Германия собиралась вдвое увеличить военную помощь Украине в 2024 году — до 8 млрд евро. Но из-за «дыры» в бюджете в размере 60 млрд переговоры по этому поводу были отложены, чтобы найти выход из кризиса.

Канада и Норвегия собираются в следующем году заложить для Украины 0,8 млрд и 0,6 млрд евро военной помощи соответственно. Решение еще ожидает одобрения.

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Нидерланды зарезервировали для Украины 2,5 млрд евро военной помощи на следующий год, Дания — 0,5 млрд. Южная Корея и Япония предусмотрели финансовую поддержку в размере 0,4 млрд и 0,2 млрд долларов.

Великобритания на следующий год зарезервировала для Украины 0,5 млрд долларов финансовой помощи и еще должна одобрить 2,7 млрд евро военной.

Кроме того, Украина рассчитывает в 2024 году получить 5,4 млрд долларов от Международного валютного фонда. Но это будет зависеть от выполнения структурных маяков.

Слово і Діло По материалам:

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