ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина — Finance.ua

ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина Сегодня 14:39 — Казна и Политика

ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в среду, что ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро.

Об этом она сообщила в соцсети Х.

«Европейское финансирование поддержало экономическую стабильность и государственные услуги Украины с начала войны россии», — написала она.

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Президент ЕК также отметила, что сейчас поддержка Украины Евросоюзом достигла 85 миллиардов евро.

«Придет больше. Мы предложили 50 миллиардов евро для Украины до 2027 года», — добавила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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