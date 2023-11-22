ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина — Finance.ua
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ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

Казна и Политика
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ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина
ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в среду, что ЕС выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро.
Об этом она сообщила в соцсети Х.
«Европейское финансирование поддержало экономическую стабильность и государственные услуги Украины с начала войны россии», — написала она.
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Президент ЕК также отметила, что сейчас поддержка Украины Евросоюзом достигла 85 миллиардов евро.
«Придет больше. Мы предложили 50 миллиардов евро для Украины до 2027 года», — добавила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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