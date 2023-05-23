ЕС подготовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины после 2023 года — Finance.ua

ЕС подготовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины после 2023 года Сегодня 09:45 — Казна и Политика

ЕС подготовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины после 2023 года

Евросоюз должен подготовить новый многолетний пакет макрофинансовой помощи Украине на период после 2023 года.

Об этом президент Европейского союза Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи на полях саммита G7 в Японии, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, президенты обсудили последние события на поле боя и поддержку ЕС в Украине во всех сферах.

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«Президент Мишель подчеркнул, что он решительно поддерживает подготовку нового многолетнего макрофинансово-экономического пакета на период после 2023 года, что станет свидетельством долгосрочной приверженности ЕС борьбе Украины против незаконной войны, развязанной Россией. Также за счет доставки боеприпасов и создания коалиции для истребителей усиливается военная поддержка», — рассказал чиновник.

Кроме того, Мишель подтвердил полную поддержку ЕС инициативы мирного плана Украины и намерен всесторонне координировать дальнейшие шаги с государствами-членами Евросоюза.

«ЕС будет работать с партнерами по G7, чтобы нанести удар по каждому столпу российской экономики, чтобы военная машина путина потерпела неудачу», — добавил европейский чиновник.

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Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, то президент Мишель подтвердил свое намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Европейского совета до конца года.

По словам европейского чиновника, президент Зеленский проинформировал Мишеля о встречах с лидерами Лиги арабских государств, они также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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