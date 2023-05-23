ЕС подготовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины после 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС подготовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины после 2023 года

Казна и Политика
11
ЕС подготовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины после 2023 года
ЕС подготовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины после 2023 года
Евросоюз должен подготовить новый многолетний пакет макрофинансовой помощи Украине на период после 2023 года.
Об этом президент Европейского союза Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи на полях саммита G7 в Японии, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
По его словам, президенты обсудили последние события на поле боя и поддержку ЕС в Украине во всех сферах.
Читайте также
«Президент Мишель подчеркнул, что он решительно поддерживает подготовку нового многолетнего макрофинансово-экономического пакета на период после 2023 года, что станет свидетельством долгосрочной приверженности ЕС борьбе Украины против незаконной войны, развязанной Россией. Также за счет доставки боеприпасов и создания коалиции для истребителей усиливается военная поддержка», — рассказал чиновник.
Место для вашей рекламы
Кроме того, Мишель подтвердил полную поддержку ЕС инициативы мирного плана Украины и намерен всесторонне координировать дальнейшие шаги с государствами-членами Евросоюза.
«ЕС будет работать с партнерами по G7, чтобы нанести удар по каждому столпу российской экономики, чтобы военная машина путина потерпела неудачу», — добавил европейский чиновник.
Читайте также
Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, то президент Мишель подтвердил свое намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Европейского совета до конца года.
По словам европейского чиновника, президент Зеленский проинформировал Мишеля о встречах с лидерами Лиги арабских государств, они также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.