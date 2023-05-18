США готовят пакет помощи Украине на $60 миллиардов — Finance.ua

США готовят пакет помощи Украине на $60 миллиардов Сегодня 10:05 — Казна и Политика

США готовят пакет помощи Украине на $60 миллиардов

В сентябре США планируют огласить пакет помощи Украине на 2024 год.

Об этом во время брифинга в Одессе сообщил бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года. Сейчас мы обсуждаем этот пакет в 60 млрд долларов, который, я думаю, будет введен в сентябре. Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США», — заявил Волкер.

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Также экспредставитель Госдепа США добавил, что у США достаточно средств, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ, которое должно начаться в начале лета и продлиться до осени.

Как сообщалось, ранее Волкер заявил, что средства, которые будут использоваться для восстановления Украины, должны поступать в специально созданный фонд инвестирования. Также, по его мнению, нужно создать специальный исполнительный орган, который будет регулировать процесс восстановления Украины"

Процесс послевоенного восстановления Украины, по подсчетам экспертов, должен завершиться к июню 2026 года.

Справка Finance.ua:

на 17 мая общий объем финансирования государственного бюджета Украины составил 841,6 млрд гривен (23 млрд долларов). Из них 6,1 млрд долларов было получено за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Укрінформ По материалам:

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