Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше — Finance.ua
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Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше

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Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше
Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше
Станом на 17 травня загальний обсяг фінансування державного бюджету України становив 841,6 млрд гривень (23 млрд доларів). З них 6,1 млрд доларів було отримано за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
За даними міністерства, іноземні партнери надали з початку року 16,9 млрд доларів.
З них ЄС надав 6,5 млрд доларів, США — 4,75 млрд доларів, МВФ — 2,7 млрд доларів, Канада — 1,75 млрд доларів.
Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше
Крім того, Світовий банк надав 505 млн доларів, Велика Британія — 498 млн доларів, Німеччина — 52 млн доларів, Іспанія — 50 млн доларів.
Зазначимо, США зобов’язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Європейського банку реструктуризації та розвитку, швидке відновлення України після завершення війни потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько $50 мільярдів на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного;
  • свої підрахунки озвучили й у громадській організації Transparency International Ukraine — експерти стверджують, що на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти від 5 до 10 років і навіть більше;
  • натомість ООН у своїй доповіді зазначила, що Україні знадобиться 411 млрд доларів для відновлення інфраструктури, яка постраждала від російської агресії.
За матеріалами:
Finance.ua
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