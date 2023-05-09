США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов — Finance.ua

США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов.
Об этом говорится на сайте ведомства.
В этот пакет войдут:
- дополнительные средства ПВО и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
- боеприпасы для противодействия беспилотникам;
- 155-мм артиллерийские боеприпасы;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- поддержка обучения, технического обслуживания и деятельности Сил обороны.
Помощь будет выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). То есть Киев получит помощь из этого пакета не сразу, а после закупки его содержимого у производителей или партнеров.
Минобороны США уверяет, что американцы будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине обеспечить свои потребности на поле боя и для долгосрочной защиты государства.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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