США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Казна и Политика
14
США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов
США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов.
Об этом говорится на сайте ведомства.
В этот пакет войдут:
  • дополнительные средства ПВО и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
  • боеприпасы для противодействия беспилотникам;
  • 155-мм артиллерийские боеприпасы;
  • коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • поддержка обучения, технического обслуживания и деятельности Сил обороны.
Помощь будет выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). То есть Киев получит помощь из этого пакета не сразу, а после закупки его содержимого у производителей или партнеров.
Минобороны США уверяет, что американцы будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине обеспечить свои потребности на поле боя и для долгосрочной защиты государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.