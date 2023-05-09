США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов — Finance.ua

США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов Сегодня 16:50 — Казна и Политика

США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В этот пакет войдут:

дополнительные средства ПВО и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

боеприпасы для противодействия беспилотникам;

155-мм артиллерийские боеприпасы;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

поддержка обучения, технического обслуживания и деятельности Сил обороны.

Помощь будет выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). То есть Киев получит помощь из этого пакета не сразу, а после закупки его содержимого у производителей или партнеров.

Минобороны США уверяет, что американцы будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине обеспечить свои потребности на поле боя и для долгосрочной защиты государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.