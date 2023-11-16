ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии

90
ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии
ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии
В Совет ЕС подали предложения по 12-му пакету санкций против россии в ответ на российскую агрессию.
Об этом сообщили в Европейской службе внешних дел.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают:
  • ввести санкции против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • принять новые запреты на импорт и экспорт;
  • усилить «потолок» цен на нефть и противодействие обходу санкций ЕС.
Читайте также
Санкции предлагают ввести против представителей военного, оборонного и ІТ-секторов рф. А также:
  • против тех, кто организовал недавние выборы на оккупированных территориях Украины;
  • против ответственных за принудительное «перевоспитание» украинских детей;
  • против людей, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку войны против Украины.
Читайте также
Радио Свобода пишет, что в черновике документа в санкционный пакет предлагали включить запрет на импорт (прямой или косвенный) алмазов из россии. Это касается сырья как российского происхождения (в том числе и обрабатываемого в третьих странах), так и экспортированного из рф или следовавшего транзитом. Ограничения распространяются на готовые ювелирные изделия с бриллиантами.
Также, по данным издания, в черновике указывалось о закрытии лазеек для обхода введенных ранее ограничений. Корректируют, в частности, процесс аттестации российской нефти, что позволит удостоверяться в ее приобретении по предельной цене или ниже, а также идентификации судов, которые ее транспортируют.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.