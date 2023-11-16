ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии — Finance.ua

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии Сегодня 10:00

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии

В Совет ЕС подали предложения по 12-му пакету санкций против россии в ответ на российскую агрессию.

Об этом сообщили в Европейской службе внешних дел.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают:

ввести санкции против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

принять новые запреты на импорт и экспорт;

усилить «потолок» цен на нефть и противодействие обходу санкций ЕС.

Санкции предлагают ввести против представителей военного, оборонного и ІТ-секторов рф. А также:

против тех, кто организовал недавние выборы на оккупированных территориях Украины;

против ответственных за принудительное «перевоспитание» украинских детей;

против людей, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку войны против Украины.

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Радио Свобода пишет , что в черновике документа в санкционный пакет предлагали включить запрет на импорт (прямой или косвенный) алмазов из россии. Это касается сырья как российского происхождения (в том числе и обрабатываемого в третьих странах), так и экспортированного из рф или следовавшего транзитом. Ограничения распространяются на готовые ювелирные изделия с бриллиантами.

Также, по данным издания, в черновике указывалось о закрытии лазеек для обхода введенных ранее ограничений. Корректируют, в частности, процесс аттестации российской нефти, что позволит удостоверяться в ее приобретении по предельной цене или ниже, а также идентификации судов, которые ее транспортируют.

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