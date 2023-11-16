ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии — Finance.ua

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии
В Совет ЕС подали предложения по 12-му пакету санкций против россии в ответ на российскую агрессию.
Об этом сообщили в Европейской службе внешних дел.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают:
- ввести санкции против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.
- принять новые запреты на импорт и экспорт;
- усилить «потолок» цен на нефть и противодействие обходу санкций ЕС.
Санкции предлагают ввести против представителей военного, оборонного и ІТ-секторов рф. А также:
- против тех, кто организовал недавние выборы на оккупированных территориях Украины;
- против ответственных за принудительное «перевоспитание» украинских детей;
- против людей, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку войны против Украины.
Радио Свобода пишет, что в черновике документа в санкционный пакет предлагали включить запрет на импорт (прямой или косвенный) алмазов из россии. Это касается сырья как российского происхождения (в том числе и обрабатываемого в третьих странах), так и экспортированного из рф или следовавшего транзитом. Ограничения распространяются на готовые ювелирные изделия с бриллиантами.
Также, по данным издания, в черновике указывалось о закрытии лазеек для обхода введенных ранее ограничений. Корректируют, в частности, процесс аттестации российской нефти, что позволит удостоверяться в ее приобретении по предельной цене или ниже, а также идентификации судов, которые ее транспортируют.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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