Алмазы, нефть и станки: СМИ узнали содержание 12-го пакета санкций ЕС против россии — Finance.ua

Алмазы, нефть и станки: СМИ узнали содержание 12-го пакета санкций ЕС против россии Сегодня 17:48

Алмазы, нефть и станки: СМИ узнали содержание 12-го пакета санкций ЕС против россии

В 12-м пакете европейских санкций против россии среди прочего будет введен запрет на импорт российских алмазов, скорректированы нефтяные санкции и расширен запрет на экспорт в рф станков.

Об этом пишет Bloomberg , журналистам которого удалось ознакомиться с документами ЕС.

«Основная цель нового пакета санкций состоит в дальнейшем подавлении способности Кремля обходить санкции ЕС и кормить свою военную машину, а также урезать источники доходов москвы», — пишет издание.

Согласно проекту, санкционный пакет предусматривает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также постепенное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

В нефтяной сфере ЕС планирует ввести дополнительные более жесткие условия страхования, продаж и аренды танкеров, перевозящих российскую нефть. Ранее введенные санкции позволяли европейским танкерам и страховым компаниям работать с российской нефтью при условии, что она продается по цене ниже установленного потолка в 60 долларов. Однако на практике различные манипуляции позволяли европейцам перевозить и страховать российскую нефть даже по более высокой цене.

Новые ограничения не только позволят навести порядок в сотрудничестве европейцев с россиянами, но и должны усложнить россии создание собственного теневого флота танкеров.

Читайте также Нарушали санкции против россии: 127 бизнесов сами сообщили британскому правительству о нарушениях

Кроме нефти, алмазов и станков, новые санкции коснутся торговли другими товарами, используемыми в военном производстве — химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и сервомоторы для беспилотников. Предложения включают также ограничения на импорт из россии сжиженного пропана, чугуна и шпигелейзена, медной проволоки, алюминиевой проволоки, фольги и труб.

Если предложения будут одобрены, в список организаций, торговля с которыми ограничена, будут добавлены более 30 компаний, включая фирмы в Казахстане, Узбекистане, Сингапуре и несколько российских машиностроительных компаний.

ЕС также предлагает:

запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют услуги в области криптоактивов;

запретить предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и промышленного проектирования и производства;

ввести для европейских компаний, принадлежащих россиянам, систему разрешений на перевод средств из ЕС;

ввести требование к экспортерам вносить в контракты пункты о запрете реэкспорта в россию отдельных товаров.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.