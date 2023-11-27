Одна из стран НАТО готовит трехлетний пакет помощи Украине — Finance.ua

Одна из стран НАТО готовит трехлетний пакет помощи Украине Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Одна из стран НАТО готовит трехлетний пакет помощи Украине

Правительство Литвы планирует утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните.

В пакет будет включена помощь по нескольким направлениям: лечение, реабилитация и обучение воинов Сил обороны, проведение гуманитарного и военного разминирования, а также ремонт военной техники.

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Кроме того, Шмыгаль рассказал, что Литва приняла положительное решение по поводу обращения о предоставлении Украине средств РЭБ литовского производства для противодействия дронам рф.

«С начала полномасштабного вторжения россии Литва предоставила Украине помощь более чем на 1 млрд евро. За последние месяцы мы также получили бронированные машины, амуницию, радиолокационное оборудование, морские радары», — подчеркнул премьер.

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Напомним, что в ноябре Литва отправила Украине сразу несколько пакетов помощи. Так, на этой неделе ВСУ получили 3 млн патронов от этой страны. До этого Литва передала украинской армии ракетные установки NASAMS и необходимое оборудование для них.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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