Одна из стран НАТО готовит трехлетний пакет помощи Украине — Finance.ua

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Одна из стран НАТО готовит трехлетний пакет помощи Украине

Казна и Политика
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Одна из стран НАТО готовит трехлетний пакет помощи Украине
Одна из стран НАТО готовит трехлетний пакет помощи Украине
Правительство Литвы планирует утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните.
В пакет будет включена помощь по нескольким направлениям: лечение, реабилитация и обучение воинов Сил обороны, проведение гуманитарного и военного разминирования, а также ремонт военной техники.
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Кроме того, Шмыгаль рассказал, что Литва приняла положительное решение по поводу обращения о предоставлении Украине средств РЭБ литовского производства для противодействия дронам рф.
«С начала полномасштабного вторжения россии Литва предоставила Украине помощь более чем на 1 млрд евро. За последние месяцы мы также получили бронированные машины, амуницию, радиолокационное оборудование, морские радары», — подчеркнул премьер.
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Напомним, что в ноябре Литва отправила Украине сразу несколько пакетов помощи. Так, на этой неделе ВСУ получили 3 млн патронов от этой страны. До этого Литва передала украинской армии ракетные установки NASAMS и необходимое оборудование для них.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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