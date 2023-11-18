Работа в Литве: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка — Finance.ua

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Работа в Литве: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка

Личные финансы
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Работа в Литве: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка
Работа в Литве: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка
В Литве уровень занятости украинских беженцев — один из самых высоких в Европе. В общей сложности работу нашли более 25 тысяч украинцев с временной защитой.
Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам в Литве без знания языка, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Какие вакансии предлагают украинцам в Литве

В Литве, как и в других странах Европы, не владеющие местным языком украинцы могут трудоустроиться на предприятия, где нужно выполнять простую физическую работу. В связи со спецификой литовской экономики много вакансий есть на предприятиях пищевой промышленности, например, по производству мясной продукции, а также в автомобильной отрасли.
«В Литве много мясных предприятий, которые работают не только на внутренний рынок, но и на экспорт, например, в соседние Украину и Польшу. Поэтому часто нужны работники на эти заводы. Эта работа в основном связана с упаковкой готовой продукции (копченостей), ветчины, полуфабрикатов), а не с сырым мясом, поскольку предприятия современные и автоматизированные», — рассказывает Нестеренко.
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Также есть вакансии для иностранцев на предприятиях по производству алкогольных напитков, мороженого.
Так же, как в Чехии, Польше и Румынии, в Литве есть предприятия автомобильной отрасли, производящие комплектующие для автомобилей, в частности электронные кабели. Зарплата — от 750 евро нетто, то есть «на руки» (30 тыс. грн). С учетом премий и бонусов в среднем зарплата может достигать 1000−1300 евро нетто (40,3−52 тыс. грн).
На литовских предприятиях можно общаться на русском, поскольку в стране понимают и говорят на этом языке. Но сейчас некоторые работодатели трудоустраивают переводчиков для украинских работников и прописывают рабочие инструкции на украинском, обращает внимание специалист.
Минимальная зарплата в Литве чуть выше польской — 840 евро брутто (до отчислений), примерно 34 тыс. грн. В Польше минимальная зарплата с июля 2023 составляет 796 евро брутто (32 тыс. грн).

Осталось немного мест, где не работают украинцы

Литва до войны также была направлением трудовой миграции украинцев. А теперь в пользу выбора страны влияет еще культурная и ментальная близость.
«Есть рост интереса к работе в Литве как со стороны украинцев, так и литовские работодатели заинтересованы в их трудоустройстве. Даже те, кто до 24 февраля не трудоустраивал украинцев, сейчас проявляют такое желание. В стране осталось немного заведений крупного и среднего бизнеса, где бы не работали украинцы», — говорит Нестеренко.
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Литовские работодатели поощряют украинцев к работе разными бонусами. Например, премиями, предлагают бесплатное питание (одно- или двухразовое).
«Литва является также одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на расходах по сравнению со странами Западной Европы. Хотя средняя зарплата в Литве меньше выплат в странах с более состоятельной экономикой, но денежные поощрения со стороны и работодателей, и государства позволяют украинцам заработать больше», — обращает внимание эксперт.
Как свидетельствуют данные отчета Международной организации по миграции, опубликованные в октябре этого года, 86% переселенцев из Украины, спасающихся от войны в Литве, не намерены переезжать в другую страну. Около 37% украинских беженцев в Литве работают. Еще 24% - безработные или ищут работу.
Кроме того, исследования показывают, что подавляющее большинство литовцев (76%) одобряют прием беженцев из Украины (данные опроса, которые Sprinter провел по заказу Вильнюсского офиса МОМ).
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По материалам:
РБК-Україна
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