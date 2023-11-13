У украинцев в Литве истекает срок действия вида на жительство: как получить новое разрешение — Finance.ua

У украинцев в Литве истекает срок действия вида на жительство: как получить новое разрешение Сегодня 13:30 — Мир

У украинцев в Литве истекает срок действия вида на жительство: как получить новое разрешение, depositphotos.com

В Литве департамент миграции начнет замену цифровых видов на жительство для украинских беженцев в конце ноября. Новые разрешения для украинских беженцев в Литве будут действительны до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на миграционный департамент.

Украинские беженцы, имеющие цифровой временный вид на жительство в Литве, выданный на основании временной защиты, недавно получили напоминание о том, что срок действия этих документов вскоре истекает.

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В департаменте миграции отмечают, что эти уведомления формируются автоматически, и пока что украинцам, получившим их, не нужно записываться на прием в офисы обслуживания клиентов.

Цифровой временный вид на жительство, введенный в январе этого года, действует до 4 марта 2024 года. Однако в связи с решением ЕС продлить временную защиту для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще не менее чем на один год, департамент миграции планирует начать ее замену в конце ноября.

Подробная информация о порядке замены цифровых документов будет обнародована до этого времени.

Новые разрешения для украинских беженцев будут действительны до 4 марта 2025 года.

Справка Finance.ua:

страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года;

ирландское правительство готовит изменения в программе убежища для украинских беженцев. К концу года украинцев могут обязать платить за жилье.



Європейська правда По материалам:

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