У украинцев в Литве истекает срок действия вида на жительство: как получить новое разрешение — Finance.ua

У украинцев в Литве истекает срок действия вида на жительство: как получить новое разрешение
В Литве департамент миграции начнет замену цифровых видов на жительство для украинских беженцев в конце ноября. Новые разрешения для украинских беженцев в Литве будут действительны до 4 марта 2025 года.
Об этом сообщает LRT со ссылкой на миграционный департамент.
Украинские беженцы, имеющие цифровой временный вид на жительство в Литве, выданный на основании временной защиты, недавно получили напоминание о том, что срок действия этих документов вскоре истекает.
В департаменте миграции отмечают, что эти уведомления формируются автоматически, и пока что украинцам, получившим их, не нужно записываться на прием в офисы обслуживания клиентов.
Цифровой временный вид на жительство, введенный в январе этого года, действует до 4 марта 2024 года. Однако в связи с решением ЕС продлить временную защиту для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще не менее чем на один год, департамент миграции планирует начать ее замену в конце ноября.
Подробная информация о порядке замены цифровых документов будет обнародована до этого времени.
Новые разрешения для украинских беженцев будут действительны до 4 марта 2025 года.
Справка Finance.ua:
- страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года;
- ирландское правительство готовит изменения в программе убежища для украинских беженцев. К концу года украинцев могут обязать платить за жилье.
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