Литва будет штрафовать за несоблюдение санкций: деньги передадут Украине — Finance.ua
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Литва будет штрафовать за несоблюдение санкций: деньги передадут Украине

Мир
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Литва будет штрафовать за несоблюдение санкций: деньги передадут Украине
Литва будет штрафовать за несоблюдение санкций: деньги передадут Украине
Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций. При этом полученные средства будут перечислены в Фонд сотрудничества с целью развития для восстановления Украины.
Об этом сообщает LRT.
За поправку к Закону о сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи проголосовали 99 членов Сейма при отсутствии голосов против и воздержавшихся.
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Согласно принятой поправке, в Фонд будут поступать средства от штрафов и конфискованных активов в случае несоблюдения международных или национальных санкций.
В поправке уточняется, что эти средства будут использоваться исключительно для поддержки, связанной с восстановлением и реабилитацией Украины после российской агрессии.
Эта поправка будет действовать в течение десяти лет до января 2034 года.
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«Цель состоит в том, чтобы Литва внесла единый вклад в восстановление Украины и продемонстрировала свою твердую приверженность поддержке Украины перед лицом российской агрессии», — заявила заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене.
По ее словам, Литва будет принимать меры по содействию восстановлению Украины самостоятельно, не дожидаясь решений Европейского Союза или на международном уровне.
Согласно Кодексу административных правонарушений, нарушение международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, наказывается штрафом в размере от 200 до 6 тысяч евро.
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Европейский союз ввел санкции в отношении 1473 российских и белорусских граждан и 207 юридических лиц. Эти санкции и меры привели к замораживанию активов на сумму 215 млрд евро в странах-членах ЕС, а также к иммобилизации активов Центрального банка россии на сумму около 300 млрд евро в ЕС и странах «Большой семерки».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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