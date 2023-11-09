Через Литву в обход санкций экспортировали в россию люксовые автомобили — Finance.ua
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Через Литву в обход санкций экспортировали в россию люксовые автомобили

Мир
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Через Литву в обход санкций экспортировали в россию люксовые автомобили
Через Литву в обход санкций экспортировали в россию люксовые автомобили
Грузовое транспортное предприятие группы Литовской железной дороги LTG Cargo обратилось в Генеральную прокуратуру о расследовании нарушения международных санкций при экспорте в третьи страны автомобилей класса «люкс», которые оказываются в россии.
Об этом сообщает LRT.
Как отмечается, LTG Cargo провела внутреннее расследование, по результатам которого приняла меры, предотвратив перевозку таких грузов, и передала в Генпрокуратуру собранные материалы.
В компании предполагают, что автомобили, якобы предназначенные для третьих стран — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Туркменистана — на самом деле везут в россию.
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LTG Cargo проанализировала информацию о 447 легковых автомашинах Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac и других автомобилях класса люкс. Выяснилось, что 75 из них зарегистрированы в россии, 55 попали через другие страны, а еще по 279 автомобилям нет никаких данных по месту регистрации.
В возможной схеме обхода санкций были задействованы 4 компании.
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«Мы проинформировали наших клиентов, что из-за неприемлемого риска, который представляют компании, стремящиеся обойти санкции, LTG Cargo прекращает перевозку всех автомобилей класса люкс по железной дороге через территорию Литвы», — заявила глава LTG Cargo Эгле Шиме.
Таким образом, с 1 декабря 2023 года компания не будет одобрять заявки на железнодорожные перевозки в третьи страны автомобилей класса люкс, выпущенных за последние пять лет, стоимостью более 50 тысяч евро.
Напомним, литовская таможня с ноября для предотвращения возможного обхода санкций усиливает контроль за ввозом товаров через Литву в россию и беларусь. Это может привести к более длительным процедурам на границе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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