Литва запретила импорт российского сжиженного газа с ноября — Finance.ua

Литва запретила импорт российского сжиженного газа с ноября Сегодня 09:15

В Литве с ноября начнет действовать запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT

Сегодня, 26 октября, Сейм принял поправки к Закону о природном газе, предусматривающие запрет импорта из россии. 111 парламентариев проголосовали за, 6 воздержались.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис рассказал, что российский сжиженный газ на регазификационные объекты в Литве доставляла из Польши компания Cryogas M&T Polska.

При этом названия компаний, которым в Литве поставляли российский СПГ, пока не раскрывают.

Импорт сжиженного газа из россии в Литву через Клайпедский терминал был приостановлен в марте 2022 года, а с апреля этого года также прекращен импорт российского газа по трубопроводам.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ускорить поставки боеприпасов Украине.

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