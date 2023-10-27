Литва запретила импорт российского сжиженного газа с ноября — Finance.ua
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Литва запретила импорт российского сжиженного газа с ноября

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В Литве с ноября начнет действовать запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Сегодня, 26 октября, Сейм принял поправки к Закону о природном газе, предусматривающие запрет импорта из россии. 111 парламентариев проголосовали за, 6 воздержались.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис рассказал, что российский сжиженный газ на регазификационные объекты в Литве доставляла из Польши компания Cryogas M&T Polska.
При этом названия компаний, которым в Литве поставляли российский СПГ, пока не раскрывают.
Импорт сжиженного газа из россии в Литву через Клайпедский терминал был приостановлен в марте 2022 года, а с апреля этого года также прекращен импорт российского газа по трубопроводам.
Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ускорить поставки боеприпасов Украине.
По материалам:
РБК-Україна
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