Литва реализует в Украине три новых проекта на сумму €1 миллион — Finance.ua

Литва реализует в Украине три новых проекта на сумму €1 миллион Сегодня 07:23 — Казна и Политика

Литва реализует в Украине три новых проекта на сумму €1 миллион

Литовский кабинет министров одобрил реализацию трех новых проектов по реконструкции в Украине с бюджетом почти 1 млн евро.

Об этом сообщает национальный вещатель LRT

«Проекты, реализуемые Литвой, очень хорошо воспринимаются как самой Украиной, так и ее партнерами, потому что мы фактически делаем вещи на местах, они идут, они успешны, они открываются, дети ходят в детский сад или в школу, поэтому вся эта работа действительно очень ощутима», — сказала на заседании кабмина в среду канцлер правительства Гедре Бальчюте.

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Трехлетний проект «3D-инструмент для цифрового пространственного планирования для муниципалитетов в Украине» стоимостью 426 000 евро будет реализован в течение трех лет, проект «Обустройство здания детского сада и улучшение внешней инфраструктуры в Бородянке» за полмиллиона будет реализован за пять месяцев, а проект реконструкции школы в Снегиревке стоимостью 68 000 евро готовится за полгода.

По словам канцлера, сейчас готовится долгосрочная концепция, которая поможет «перестать перегружать правительство каждым конкретным проектом». При этом приоритет будет предоставляться тем проектам, где Литва может внести наиболее эффективный вклад.

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Укрінформ По материалам:

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