Литва выделит Украине 340 млн евро в 2024 году — Finance.ua

Литва выделит Украине 340 млн евро в 2024 году Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна потратит на помощь Украине 340 млн евро в 2024 году.

Об этом сообщает LRT

«Есть потребности, связанные не с нами, а с чем-то очень важным для нас, как, например, Украина. В ближайшие годы нам понадобятся средства не только для поддержки беженцев войны, но мы также должны будем продолжать оказывать поддержку, если страны ЕС не примут бюджет Европейского Союза в 50 миллиардов», — заявила Шимоните.

Ранее в Минобороны Литвы заявляли, что Литва уже составила долгосрочный план поддержки Украины.

На 2024−2026 годы запланированная сумма на помощь Украине составляет 200 млн евро.

19 сентября Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли системы подрыва, радары морского досмотра и боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте призвала ЕС выделить больше средств на поддержку Украины в своем пересмотренном долгосрочном бюджете.

Общая военная, гуманитарная и финансовая помощь от Литвы в Украине достигла 1 миллиарда долларов евро. Это составляет 1,42% ВВП страны на 2022 год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

НВ По материалам:

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