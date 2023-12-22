Зеленский объяснил, почему именно Украине сложнее всего стать членом НАТО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский объяснил, почему именно Украине сложнее всего стать членом НАТО

Казна и Политика
24
Зеленский объяснил, почему именно Украине сложнее всего стать членом НАТО
Зеленский объяснил, почему именно Украине сложнее всего стать членом НАТО
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему именно Украине сложнее всего стать членом НАТО среди всех стран европейского континента.
Об этом глава государства заявил во время обращения к работникам дипломатической службы Украины.
Зеленский отметил, что нынешний важный институциональный результат — это сближение Украины с НАТО, которое проявляется в работе Совета Украина-НАТО, а также в создании новой и разветвленной архитектуры гарантий безопасности для Украины на базе договоренности с «Группой семи».
Читайте также
«Это факт — Украине едва ли не сложнее всего в Европе стать полноправным членом Альянса. И это точно не по вине Украины — это отражение реального значения нашего государства, нашей настоящей силы. От того, с кем Украина, зависит, кто определяет, стабильна ли Европа. россия стремится, чтобы эта особая сила принадлежала только ей, и запугивает лидеров мира. Но наша внешняя политика и наша коммуникация с миром должны быть более действенными, чем любой российский шантаж и любые российские удары, угрозы», — подчеркнул президент.
В этой связи президент озвучил для всех украинских дипломатов и внешнеполитической команды вполне конкретную задачу — найти ключ к решению о НАТО для Украины.
Читайте также
«Это очень непросто. Все партнеры Украины должны осознать, что сейчас приходит время присоединить силу нашего государства, силу нашего народа, силу наших воинов, нашу силу геополитического значения Украины к общей силе всей Европы. Европе мира. И мир в Европе будет надежным тогда, когда россия будет навсегда лишена какой-либо возможности даже попытаться сделать Украину своим плацдармом», — отметил Зеленский.
Одной из ключевых целей на 2024 год глава государства считает необходимость эффективной подготовки к Вашингтонскому саммиту НАТО, который запланирован на июль.
Читайте также
«Я уже отметил относительно НАТО, что это непросто и что нам нужен ключ к решению об Альянсе для Украины. И этот ключ нужно искать не только в высоких политических кабинетах. Нужно убеждать общества — так, как мы смогли сделать в самом начале войны в вопросе объединения вокруг Украины. Убеждать их сердца, сердца людей. Они давят на своих лидеров. Общества реально решают», — подчеркнул Зеленский.
19 декабря Зеленский откровенно заявил, что Украину пока не приглашают в НАТО. Впрочем, вступление в Альянс является «самым мощным вариантом» для Украины сейчас.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.