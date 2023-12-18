В Минобороны рассказали, как работает новая система закупок по стандартам НАТО — Finance.ua

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В Минобороны рассказали, как работает новая система закупок по стандартам НАТО

Казна и Политика
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В Минобороны рассказали, как работает новая система закупок по стандартам НАТО
В Минобороны рассказали, как работает новая система закупок по стандартам НАТО
Команда Министерства обороны Украины запустила новую систему закупок по стандартам НАТО.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
По его словам, новая система закупок «полностью заменила постсоветскую, где все властные полномочия были сосредоточены в Минобороны».
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«Наша цель — стратегическое планирование. Минимизируем закупки по принципу „здесь и сейчас“. Минобороны должно закупать, например, зимнюю форму летом, а летнюю — зимой. Такое планирование улучшит и качество и стоимость соответственно», — отметил Клименков.
На первом уровне новой системы работает Департамент политики закупок.
«Здесь будут отвечать только за формирование политики закупок, координацию финансовой деятельности агентств и разработку нормативно-правовых актов в сфере закупок», — подчеркнул замминистра.
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По его словам, «на втором уровне в министерстве появился новый заместитель — Виталий Половенко. Он будет заниматься коммуникацией с тылом ВСУ, будет принимать предложения, корректировать списки товаров для закупок, контролировать качество, определять приоритетность и высчитывать ориентировочную стоимость».
Непосредственно закупками тылового имущества будет заниматься отдельное государственное предприятие — «Агентство закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла»).
«То есть еду, вещи, бронежилеты, каски, горюче-смазочные материалы — все это будут закупать они», — уточнил Клименков.
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По схожему принципу построена закупка вооружения, которой занимается «Агентство оборонных закупок». Она уже приступила к контрактовке всех оборонных договоров.
«Первый результат — вдвое уменьшились сроки рассмотрения коммерческих предложений. Это очень важно во время войны. Кроме того, агентство напрямую контрактуется с нашими международными партнерами. Уже использовано 97,9% бюджета за 2023 год по этому направлению. Эти два агентства работают по современным корпоративным стандартам», — добавил Клименков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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