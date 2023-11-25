Минобороны сообщило, есть ли испытательный срок при рекрутинге в ВСУ — Finance.ua

Минобороны сообщило, есть ли испытательный срок при рекрутинге в ВСУ Сегодня 18:39 — Личные финансы

Минобороны сообщило, есть ли испытательный срок при рекрутинге в ВСУ

При рекрутинге в ряды Вооруженных сил Украины принимаются резюме от претендентов на ту или иную открытую вакансию. Если заявка проходит конкурс и собеседование прошло успешно, гражданина направляют в подразделение уже для несения военной службы.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире национального телемарафона.

«В армии нет испытательного срока», — объяснила представитель оборонного ведомства, отвечая на вопросы ведущих, может ли человек, который, например, подается на штурмовика, иметь время на «пробу».

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«Человек откликается на ту или иную вакансию, и в этот момент рекрутер видит резюме человека. То есть можно уже смотреть, насколько те или иные компетенции подходят. Затем происходит взаимодействие между человеком и рекрутером и решается, действительно ли человек подходит», — рассказала Калмыкова о деталях рекрутинга.

Также заместитель главы Минобороны отметила, что на компанию и возлагается миссия провести то собеседование и дать «такого человека в подразделение, который действительно будет на своем месте».

Справка Finance.ua:

в Украине начат проект рекрутинга в Вооруженные силы. Каждый желающий сможет выбрать определенное подразделение и служить на конкретной должности;

Министерство обороны Украины продолжает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Соглашение о сотрудничестве подписано с компанией Work.ua.

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