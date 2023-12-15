Минобороны выиграло пять арбитражей более чем на 900 млн грн — Finance.ua

Минобороны выиграло пять арбитражей более чем на 900 млн грн Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Минобороны выиграло пять арбитражей более чем на 900 млн грн

С сентября 2023 года Минобороны выиграло пять международных арбитражей с иностранными поставщиками на сумму более 900 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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«За 100 дней работы новой команды — с сентября 2023 года Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Споры возникли ввиду непоставки имущества, нарушения сроков его поставки и качества самого товара», — сказано в сообщении.

Международный арбитраж присудил взыскать в пользу Минобороны с недобросовестных иностранных поставщиков 6 934 936,92 долларов США и 16 472 958,45 евро.

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Суд также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до оплаты поставщиком своей задолженности перед Министерством обороны Украины.

Кроме того, по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.

Напомним, ранее по инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны выявлены и не допущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части Житомирской области.

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