Минобороны выиграло пять арбитражей более чем на 900 млн грн — Finance.ua
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Минобороны выиграло пять арбитражей более чем на 900 млн грн

Казна и Политика
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Минобороны выиграло пять арбитражей более чем на 900 млн грн
Минобороны выиграло пять арбитражей более чем на 900 млн грн
С сентября 2023 года Минобороны выиграло пять международных арбитражей с иностранными поставщиками на сумму более 900 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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«За 100 дней работы новой команды — с сентября 2023 года Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Споры возникли ввиду непоставки имущества, нарушения сроков его поставки и качества самого товара», — сказано в сообщении.
Международный арбитраж присудил взыскать в пользу Минобороны с недобросовестных иностранных поставщиков 6 934 936,92 долларов США и 16 472 958,45 евро.
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Суд также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до оплаты поставщиком своей задолженности перед Министерством обороны Украины.
Кроме того, по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.
Напомним, ранее по инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны выявлены и не допущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части Житомирской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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