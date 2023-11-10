Что будет с призывом и срочной службой по новой концепции Минобороны Украины — Finance.ua

Что будет с призывом и срочной службой по новой концепции Минобороны Украины Сегодня 20:00

Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. В ней предусмотрены изменения относительно рекрутинга и призыва, контрактной службы и системы военного учета.

В Минобороны объяснили, что означает концепция, означает ли это немедленный отказ от мобилизации или срочной службы и как все это будет работать.

В Украине Минобороны утвердило новую концепцию функционирования до 2028 года, которая предусматривает изменения в рекрутинговой и учетной системе, цифровизацию, «человекоцентрический подход» относительно карьеры и жизни военнослужащего. Среди пунктов плана — переход на контрактную армию.

Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова объяснила, как будет проходить мобилизация и призыв на срочную службу, какие изменения предусмотрены утвержденной ведомством концепцией военной кадровой политики до 2028 года.

«Концепция военной кадровой политики до 2028 года — это рамочный документ, который определяет видение того, как конкретно будет развиваться система работы с личным составом», — подчеркнула она.

Какие изменения ожидаются до 2028 года

Минобороны Украины объявило в Концепции, что до 2028 года планирует изменить процессы и особенности военного учета и службы:

ВСУ перейдут на военную службу по контракту, а срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга профессиональным и мотивированным личным составом;

будет применяться человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства;

электронную систему военного учета усовершенствуют;

процессы управления персоналом будут автоматизированы и цифровизированы;

будет расширено сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем будет эффективной и прозрачной;

будет усовершенствовано психологическое обеспечение;

появится новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными.

НВ По материалам:

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