Что будет с призывом и срочной службой по новой концепции Минобороны Украины — Finance.ua

Что будет с призывом и срочной службой по новой концепции Минобороны Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. В ней предусмотрены изменения относительно рекрутинга и призыва, контрактной службы и системы военного учета.
В Минобороны объяснили, что означает концепция, означает ли это немедленный отказ от мобилизации или срочной службы и как все это будет работать.
В Украине Минобороны утвердило новую концепцию функционирования до 2028 года, которая предусматривает изменения в рекрутинговой и учетной системе, цифровизацию, «человекоцентрический подход» относительно карьеры и жизни военнослужащего. Среди пунктов плана — переход на контрактную армию.
Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова объяснила, как будет проходить мобилизация и призыв на срочную службу, какие изменения предусмотрены утвержденной ведомством концепцией военной кадровой политики до 2028 года.
«Концепция военной кадровой политики до 2028 года — это рамочный документ, который определяет видение того, как конкретно будет развиваться система работы с личным составом», — подчеркнула она.
Какие изменения ожидаются до 2028 года
Минобороны Украины объявило в Концепции, что до 2028 года планирует изменить процессы и особенности военного учета и службы:
- ВСУ перейдут на военную службу по контракту, а срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
- в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга профессиональным и мотивированным личным составом;
- будет применяться человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства;
- электронную систему военного учета усовершенствуют;
- процессы управления персоналом будут автоматизированы и цифровизированы;
- будет расширено сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
- система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем будет эффективной и прозрачной;
- будет усовершенствовано психологическое обеспечение;
- появится новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными.
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