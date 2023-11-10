Что будет с призывом и срочной службой по новой концепции Минобороны Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с призывом и срочной службой по новой концепции Минобороны Украины

97
Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. В ней предусмотрены изменения относительно рекрутинга и призыва, контрактной службы и системы военного учета.
В Минобороны объяснили, что означает концепция, означает ли это немедленный отказ от мобилизации или срочной службы и как все это будет работать.
В Украине Минобороны утвердило новую концепцию функционирования до 2028 года, которая предусматривает изменения в рекрутинговой и учетной системе, цифровизацию, «человекоцентрический подход» относительно карьеры и жизни военнослужащего. Среди пунктов плана — переход на контрактную армию.
Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова объяснила, как будет проходить мобилизация и призыв на срочную службу, какие изменения предусмотрены утвержденной ведомством концепцией военной кадровой политики до 2028 года.
«Концепция военной кадровой политики до 2028 года — это рамочный документ, который определяет видение того, как конкретно будет развиваться система работы с личным составом», — подчеркнула она.

Какие изменения ожидаются до 2028 года

Минобороны Украины объявило в Концепции, что до 2028 года планирует изменить процессы и особенности военного учета и службы:
  • ВСУ перейдут на военную службу по контракту, а срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
  • в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга профессиональным и мотивированным личным составом;
  • будет применяться человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства;
  • электронную систему военного учета усовершенствуют;
  • процессы управления персоналом будут автоматизированы и цифровизированы;
  • будет расширено сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
  • система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем будет эффективной и прозрачной;
  • будет усовершенствовано психологическое обеспечение;
  • появится новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.